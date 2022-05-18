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Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı
Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı
Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T06:58+0300
2022-05-18T06:58+0300
2022-05-18T06:58+0300
türkiye
samsun
avukat
saldırı
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Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı. Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
samsun
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samsun, avukat, saldırı
Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı
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Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi.
Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.
Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı.
Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.