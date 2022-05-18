Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220518/samsunda-avukata-bicakli-saldiri-polis-kan-izlerini-takip-ederek-yakaladi-1056461473.html
Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı
Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı
Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T06:58+0300
2022-05-18T06:58+0300
türkiye
samsun
avukat
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056461448_0:2:3637:2047_1920x0_80_0_0_8eb4db605443ab9e649ac3219c194021.jpg
Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı. Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056461448_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_62907a10f0525ad2c0ecd0dc85de8992.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, avukat, saldırı

Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı

06:58 18.05.2022
© İHA / avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi
avukata bıçaklı saldırı ihbarı polisi alarma geçirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© İHA /
Abone olTelegram
Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi.
Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi.
Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı.
Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала