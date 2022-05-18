https://tr.sputniknews.com/20220518/samsunda-avukata-bicakli-saldiri-polis-kan-izlerini-takip-ederek-yakaladi-1056461473.html

Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı

Samsun'da avukata bıçaklı saldırı: Polis, kan izlerini takip ederek yakaladı

Samsun'da kadın avukatın bürosunda bıçaklı saldırıya uğradı ihbarı polisi alarma geçirdi. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T06:58+0300

2022-05-18T06:58+0300

2022-05-18T06:58+0300

türkiye

samsun

avukat

saldırı

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Olay, Samsun'un Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Barosunun kadın avukatlarından M.E.'nin bürosunda bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı Samsun polisini alarma geçti. Avukatlık bürosuna çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polis, avukatın bürosunun bulunduğu binanın merdivenindeki kan izlerini takip ederek aynı birada ikamet edip elinden bıçakla taşkınlık yaptığı iddia edilen S.H.C.'yi kan izini takip ederek evinde yakaladı. Gözaltına alınan S.H.C. Gazi Polis Merkezine götürülürken, avukat M.E. ise polis merkezine gidip S.H.C. den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

samsun

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samsun, avukat, saldırı