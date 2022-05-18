https://tr.sputniknews.com/20220518/tanju-ozcandan-siginmacilara-artik-istenmiyorsunuz-donun-ulkenize-ilani-1056483592.html

Tanju Özcan’dan sığınmacılara, 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanı

Tanju Özcan’dan sığınmacılara, 'Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bilboardlara astırdığı Türkçe ve Arapça yazılı ilanla, sığınmacılara, “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” çağrısında... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T20:38+0300

2022-05-18T20:38+0300

2022-05-18T20:38+0300

türkiye

bolu

tanju özcan

göçmen krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056483569_0:29:625:380_1920x0_80_0_0_ed5226f8edbda51ddbfe1ecb70eff9b1.png

Sığınmacılarla ilgili söylemleri, sığınmacılara yönelik su ve nikah işlemleriyle ilgili ücret artışı istemesiyle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bilboardlara ilan astırdı. Tanju Özcan’ın isminin yazılı olduğu, ‘Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı’ başlıklı Türkçe ve Arapça yazılan ilanda, “Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yıllardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211231/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-hakkinda-suc-duyurusu-dusmanlik-sucu-isledi-1052302204.html

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolu, tanju özcan, göçmen krizi