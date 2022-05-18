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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil Togg, 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil Togg, 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkacak
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg fabrikasının açılışının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, yerli... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T02:03+0300
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin trafiğe çıkacağını söyledi:"Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."
https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-varank-togg-trafige-ciktiginda-ekonomimizdeki-yesil-donusumun-oncusu-olacak-1055576270.html
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togg, rifat hisarcıklıoğlu, trafik

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil Togg, 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkacak

02:03 18.05.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© AA
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg fabrikasının açılışının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin trafiğe çıkacağını söyledi:
"Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak
15 Nisan, 03:28
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