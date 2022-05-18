https://tr.sputniknews.com/20220518/tobb-baskani-rifat-hisarciklioglu-yerli-otomobil-togg-2023un-ilk-uc-ayinda-trafige-cikacak--1056459170.html

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil Togg, 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil Togg, 2023'ün ilk üç ayında trafiğe çıkacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg fabrikasının açılışının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, yerli... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T02:03+0300

2022-05-18T02:03+0300

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türkiye

togg

rifat hisarcıklıoğlu

trafik

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin trafiğe çıkacağını söyledi:"Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."

https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-varank-togg-trafige-ciktiginda-ekonomimizdeki-yesil-donusumun-oncusu-olacak-1055576270.html

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togg, rifat hisarcıklıoğlu, trafik