https://tr.sputniknews.com/20220518/tuik-18-24-yas-arasi-her-bes-gencten-biri-mutsuz-1056482609.html

TÜİK: 18-24 yaş arası her beş gençten biri mutsuz

TÜİK: 18-24 yaş arası her beş gençten biri mutsuz

TÜİK’in verilerine göre 18-24 yaş arası her beş gençten biri mutsuz. 2017’de bu oran yüzde 8.8 iken 2021’de yüzde 20.4’e yükseldi. Uzmanlar, geleceğe dair... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T19:30+0300

2022-05-18T19:30+0300

2022-05-18T19:34+0300

türkiye

gençler

tüik

mutluluk

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘İstatistiklerle Gençlik, 2021’ verilerini paylaştı. 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu.BirGün Gazetesi'nden Dilara Şimşek'in haberine göre, 18-24 yaş grubunda ‘mutsuz’ olduğunu belirtenlerin oranı son 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2017’de bu oran yüzde 8,8 iken 2021’de yüzde 20.4’e ulaştı. Buna göre her beş gençten biri mutsuz. 18-24 yaş arası ‘mutlu’ olduğunu söyleyen kadınların oranı 2017 yılında yüzde 67,4 iken 2021 yılında yüzde 16.4 geriledi, yüzde 51’e düştü. 25 yaş üstü yetişkin nüfus arasında ‘mutsuzum’ diyenlerin oranı 2020 yılında yüzde 14,6 iken geçen sene yüzde 16’ya yükseldi.Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Demet Lüküslü, ‘mutsuzum’ diyen gençlerin artışını şu ifadelerle değerlendirdi:Sosyolog Doç. Dr. Erkan Saka ise şöyle konuştu: “Genelde mutluluk anketlerinde Türkler hep mutlu gözüküyorlardı. Şimdi daha önce beklentiler yerine oturmaya başladı. Gelecek ile ilgili plan yapmak giderek zorlaşıyor. Kaygı boyutu da yükselmiş durumda. Türkiye’de gençler her zaman kaygılıydı ama bu biraz daha arttı. Ekonomik duruma ve istikrarsızlığa bağlanabilir. Bundan dolayı mutsuzluk artıyor olabilir.”

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gençler, tüik, mutluluk