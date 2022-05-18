https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiye-uyelik-onayi-karsiliginda-nato-finlandiya-ve-isvecten-neler-talep-ediyor--1056471557.html

Türkiye, üyelik onayı karşılığında NATO, Finlandiya ve İsveç'ten neler talep ediyor?

Türkiye, üyelik onayı karşılığında NATO, Finlandiya ve İsveç'ten neler talep ediyor?

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin onaylanması karşılığında İttifak'tan F-35 programına yeniden dahil edilme, F-16 satışı ve S-400... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T13:50+0300

2022-05-18T13:50+0300

2022-05-18T14:15+0300

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili kararı son günlerde en önemli gündem maddesi haline gelirken Bloomberg'e konuşan üst düzey kaynaklar, Ankara'nın NATO'ya sunduğu talep listesini açıkladı. Kaynaklar, "Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemleri aldıktan sonra çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil edilmek istiyor. Bunun yanında Türkiye, ABD'nin S-400 alımıyla ilgili yaptırımları kaldırmasını da talep ediyor" ifadelerini kullandı. Habere göre Türkiye, ABD'den 10 F-16 savaş uçağı ile bu tip uçakları modernize etmeye yönelik ekipman satın almak istiyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, 2019'da Türkiye'nin Suriye'ye girmesinin ardından İsveç ve Finlandiya ile bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye uyguladıkları silah ihracatı kısıtlamalarının kaldırılmasının bir diğer talep olduğunu kaydetti. Türkiye'nin talep listesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK'nın yanı sıra ona bağlı kuruluşları resmen kınaması da yer alıyor.ABD: Türkiye spesifik bir talepte bulunmadı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Washington'dan spesifik bir talepte bulunmadığını belirtti. Price, Türkiye'nin bu iki ülkenin üyeliğine neden karşı çıktığıyla ve ne tür talepleri olduğuyla ilgili sorulara net yanıtlar vermezken, Türk yetkililerin gerekçelerini açıkladıklarını ve bunların kamuoyu tarafından bilindiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Berlin'de görüştüğünü ve çarşamba günü de New York'ta görüşeceklerini kaydeden Price, bu görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini ancak tarafların tüm konuları açıklıkla ele aldığını söyledi. Price, "Finlandiya ile İsveç'in ittifaka katılması yönünde ittifak içinde güçlü bir konsensüs vardı ve biz bu konsensüsün kesinlikle korunabileceğine eminiz" değerlendirmesini yaptı.

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