https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiyeden-finlandiya-ve-isvece-10-maddelik-nato-manifestosu-1056472382.html

Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu

Türkiye'den Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin vetosu sonrasında gözler Başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ancak 'terör destekleri' nedeniyle... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T14:14+0300

2022-05-18T14:14+0300

2022-05-18T14:15+0300

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Ankara, NATO üyeliği talebiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanan İsveç ve Finlandiya'dan teröre karşı 'ama'sız, 'fakat'sız mücadele edilmesini ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmamasını isteyecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularıyla ilgili "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" şeklindeki ifadelerinden sonra gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye, teröre karşı 'ama'sız 'fakat'sız mücadele edilmesi ve terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguluyor.Bu amaçla da Ankara, muhataplarına karşı bir manifesto sunmaya hazırlanıyor. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de PYD'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Sabah gazetesinden Betül Usta'nın haberine göre Türkiye, bu iki ülke ile 'müttefiklik' ilişkisi içinde bulunabilmesi için ise 10 maddelik şu şartları öne sürüyor:1- PKK ve türevleri terör örgütüdür. Bu konuda tutum netleştirilmeli.2- Terör örgütünün sözde yönetici kadrosunda bulunan isimlerin ülkelerin parlamentosunda kabul görmesi dahil faaliyetler durdurulmalı. Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar gibi teröristlerin ülke parlamentosunda konferans düzenlemesi kabul edilemez.3- Özellikle terör örgütü YPG'ye sağladığınız açık mali destek kesilsin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altında diğer terör örgütleri meşrulaştırılmamalı.4- PKK'nın yönetici kadrosuyla Irak-Suriye sahasında yapılan ve örgüte canlılık kazandıran temaslardan kaçınılsın.5- FETÖ firarisi olup arama kararı olan isimlerin ülkelerde yürüttükleri dezenformasyon faaliyetleri durdurulsun.6- PKK/YPG/KCK adına faaliyet yürüten, suça bulaşan ve bu nedenle kırmızı bültenle aranan örgüt mensuplarının iade işlemleri hızlandırılsın.7- Kendi ülkenizin güvenliği için haklı olarak teminat ararken müttefiklik ruhu ile bağdaşmayan şekilde Türkiye'nin güvenliğine karşı her türlü faaliyete arka çıkmaktan vazgeçin.8- Terörle mücadele konusunda Türkiye ile düzenli istişare ve yakın işbirliğinde kalacak bir mekanizma oluşturmak için karşılıklı inisiyatif alınmalı.9- Terör örgütü iltisaklı oluşumların ülkenizdeki para trafiğini kesin, banka hesaplarını bloke edin.10- STK görüntüsü altındaki örgütlerin Türkiye'ye karşı yürüttüğü faaliyet ve fon toplama girişimlerini önleyin.

https://tr.sputniknews.com/20220518/natoya-katilmak-isteyen-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-gucleri---1056466225.html

https://tr.sputniknews.com/20220518/turkiye-uyelik-onayi-karsiliginda-nato-finlandiya-ve-isvecten-neler-talep-ediyor--1056471557.html

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