https://tr.sputniknews.com/20220518/twitter-yoneticisinin-videosu-gundemde-aspergerli-muski-onemsemem-isimiz-ifade-ozgurlugu-degil-1056475275.html

Twitter yöneticisinin videosu gündemde: Aspergerli Musk'ı önemsemem, işimiz ifade özgürlüğü değil

Twitter yöneticisinin videosu gündemde: Aspergerli Musk'ı önemsemem, işimiz ifade özgürlüğü değil

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Elon Musk-Twitter pembe dizisinin yeni bölümünde, sosyal medya platformunun bir yöneticisinin dünyanın en zengin kişisi... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T15:36+0300

2022-05-18T15:36+0300

2022-05-18T16:30+0300

dünya

twitter

elon musk

asperger sendromu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104202/71/1042027179_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dedcf859fb1864fceb01855a578a7819.jpg

Twitter'ı ifade özgürlüğünü engellediği için eleştirdikten sonra 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, kullanıcıların kaçta kaçının spam/sahte hesap olduğu anlaşmazlığı üzerinden satın alma anlaşmasını askıya alırken, platform yöneticilerinin kendisi hakkındaki olumsuz görüşleri ifşa olmaya devam ediyor. Twitter'ın Müşteri Ortağı Yöneticisi Alex Martinez, ABD'li sağcı aktivist grubu Project Veritas'dan kimliğini gizleyen bir gazeteci ile konuşurken, hem içerden Musk'a karşı direnişi açık etti hem de "İnsanlara ifade özgürlüğü sağlamak bizim işimiz değil" mesajını verdi. Martinez'in "Musk'ın Asperger Sendromu var. Yani o özel. Onun özel ihtiyaçları var, o özel ihtiyaçlı... Dolayısıyla Musk'ın söylediklerini ciddiye almam mümkün değil" dediği video, kendisini 'Muhafazakar İnternetin Babası' diye tanımlayan Benny Johnson tarafından paylaşıldı. Musk ne yanıt verdi?Sosyal medya hesapları milyonlarca kişi tarafından takip edilen Johnson, paylaşımına Musk'ı da etiketleyerek, Tesla ve SpaceX CEO'sunu yorum yapmaya davet etti. Musk'tan "Twitter yöneticisi konuşma özgürlüğünü çöpe atıp Aspergerli insanlarla alay ediyor..." yanıtı geldi.Videoda Twitter yöneticisi, şirketin 'woke' ideolojisi nedeniyle kâr edemediğini ve insanların önüne 'doğru' görüşleri koyma eğiliminde olduğunu söyledi.Musk'ın Twitter'ın ifade özgürlüğü hakkındaki görüşlerini de eleştiren Martinez, "Burada baştan beri bulunan bizler, sadece insanlara konuşma özgürlüğü vermeye değil, gezegen için iyi bir şey yapmaya inanıyoruz" diyerek ekledi:""Siz halka açık olması gereken doğru şeyleri önlerine koymadan, insanlar nasıl mantıklı bir karar vereceklerini bilmiyor."Önceki gün de Twitter'da kıdemli mühendis olduğu belirtilen bir erkeğin 'Twitter'ın ifade özgürlüğüne inanmadığı ve çalışanların Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifinden nefret ettiğini' söylediği bir video paylaşılmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter , elon musk, asperger sendromu