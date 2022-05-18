https://tr.sputniknews.com/20220518/umraniyede-supheli-cantadan-10-bin-200-dolar-cikti-1056458780.html

Ümraniye’de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı

Ümraniye’de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı

Ümraniye Belediyesi önünde şüpheli paket ihbarı yapılan çantadan 10 bin 200 dolar çıktı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T01:32+0300

2022-05-18T01:32+0300

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türkiye

istanbul

ümraniye

şüpheli paket

dolar

para

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Alınan bilgiye göre, Belediye önünde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polisin incelediği çantadan 10 bin 200 dolar, pasaport ve kişisel eşya çıktı.Çantayı unutan kişinin Erkan Mehmet Sipahier olduğu tespit edildi. Atakent Polis Merkezi’ne çağrılan Sipahier'e çantası teslim edildi.Parayı, yaşadığı Gine'de biriktirdiğini ve şu an şans oyunu kazanmış gibi mutlu olduğunu söyleyen Sipahier, polis ekiplerine teşekkür etti.

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istanbul, ümraniye, şüpheli paket, dolar, para