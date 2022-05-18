https://tr.sputniknews.com/20220518/umraniyede-supheli-cantadan-10-bin-200-dolar-cikti-1056458780.html
Ümraniye’de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı
Ümraniye’de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı
Ümraniye Belediyesi önünde şüpheli paket ihbarı yapılan çantadan 10 bin 200 dolar çıktı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T01:32+0300
2022-05-18T01:32+0300
2022-05-18T01:32+0300
türkiye
istanbul
ümraniye
şüpheli paket
dolar
para
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Alınan bilgiye göre, Belediye önünde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Polisin incelediği çantadan 10 bin 200 dolar, pasaport ve kişisel eşya çıktı.Çantayı unutan kişinin Erkan Mehmet Sipahier olduğu tespit edildi. Atakent Polis Merkezi’ne çağrılan Sipahier'e çantası teslim edildi.Parayı, yaşadığı Gine'de biriktirdiğini ve şu an şans oyunu kazanmış gibi mutlu olduğunu söyleyen Sipahier, polis ekiplerine teşekkür etti.
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istanbul, ümraniye, şüpheli paket, dolar, para
Ümraniye’de şüpheli çantadan 10 bin 200 dolar çıktı
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Ümraniye Belediyesi önünde şüpheli paket ihbarı yapılan çantadan 10 bin 200 dolar çıktı.
Alınan bilgiye göre, Belediye önünde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polisin incelediği çantadan 10 bin 200 dolar, pasaport ve kişisel eşya çıktı.
Çantayı unutan kişinin Erkan Mehmet Sipahier olduğu tespit edildi. Atakent Polis Merkezi’ne çağrılan Sipahier'e çantası teslim edildi.
Parayı, yaşadığı Gine'de biriktirdiğini ve şu an şans oyunu kazanmış gibi mutlu olduğunu söyleyen Sipahier, polis ekiplerine teşekkür etti.