https://tr.sputniknews.com/20220518/vanda-yolcu-otobusunun-gizli-bolmelerine-saklanan-47-siginmaci-yakalandi-1056459466.html

Van'da yolcu otobüsünün gizli bölmelerine saklanan 47 sığınmacı yakalandı

Van'da yolcu otobüsünün gizli bölmelerine saklanan 47 sığınmacı yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 sığınmacı yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T02:14+0300

2022-05-18T02:14+0300

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türkiye

van

erciş

sığınmacı

yolcu otobüsü

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.Kontrollerde, 2 otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 sığınmacı yakalandı.Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı.Polislerin su ve yiyecek verdiği sığınmacılar, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

türkiye

van

erciş

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van, erciş, sığınmacı, yolcu otobüsü