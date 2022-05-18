https://tr.sputniknews.com/20220518/vanda-yolcu-otobusunun-gizli-bolmelerine-saklanan-47-siginmaci-yakalandi-1056459466.html
Van'da yolcu otobüsünün gizli bölmelerine saklanan 47 sığınmacı yakalandı
Van'da yolcu otobüsünün gizli bölmelerine saklanan 47 sığınmacı yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 sığınmacı yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T02:14+0300
2022-05-18T02:14+0300
2022-05-18T02:14+0300
türkiye
van
erciş
sığınmacı
yolcu otobüsü
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.Kontrollerde, 2 otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 sığınmacı yakalandı.Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı.Polislerin su ve yiyecek verdiği sığınmacılar, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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van, erciş, sığınmacı, yolcu otobüsü
Van'da yolcu otobüsünün gizli bölmelerine saklanan 47 sığınmacı yakalandı
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Van'ın Erciş ilçesinde durdurulan iki yolcu otobüsünde, gizli bölmelerde 47 sığınmacı yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı yolcu otobüslerini durdurdu.
Kontrollerde, 2 otobüste de koltuk sayısının az olduğunu fark eden görevliler, arka koltukların olduğu yerde gizli bölme fark etti.
Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 sığınmacı yakalandı.
Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı.
Polislerin su ve yiyecek verdiği sığınmacılar, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.