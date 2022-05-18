https://tr.sputniknews.com/20220518/yanlislikla-kendisine-gonderilen-358-bin-dolarlik-kovid-19-yardim-fonunu-kumarda-harcadi---1056475884.html

Yanlışlıkla kendisine gönderilen 358 bin dolarlık Kovid-19 yardım fonunu kumarda harcadı

Yanlışlıkla kendisine gönderilen 358 bin dolarlık Kovid-19 yardım fonunu kumarda harcadı

46.3 milyon yen (358 bin dolar) tutarında koronavirüs yardım fonunun yanlışlıkla gönderildiği Japon genç, tüm parayı 2 hafta içinde kumarda kaybettiğini itiraf... 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T16:17+0300

2022-05-18T16:17+0300

2022-05-18T16:33+0300

dünya

kumar

kovid-19

koronavirüs

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Batı Japonya'daki Abu kentinin yönetimi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle mali açıdan zorlanan sakinlerine destek olmak amacıyla Nisan ayında bir yardım fonu oluşturdu. Belediye, yardım için toplanan paralardan belirli hanelere toplamda 46.3 milyon yen (358 bin dolar) göndermeyi planlarken, bu tutarın tamamının 100 bin yen gönderilmesi gereken 24 yaşındaki bir gence aktarıldığı ortaya çıktı. Yaptıkları hatayı fark eden ve 12 Mayıs'ta paranın ve yasal masrafların derhal iadesini talep ederek dava açan yetkililer, şüpheliyle iletişime geçemedi.Yalnız yaşadığı ve kısa süre önce işinden ayrıldığını söyleyen genç, ilk olarak parayı iade etmeyi kabul etti ancak daha sonra paranın hesabından 'çekildiğini' öne sürdü.Banka kayıtları, 8-21 Nisan tarihleri ​​arasında tüm paranın hesaptan çekildiğini gösteriyor. Sanığın avukatı da müvekkilinin parayı iade etmesinin 'çok zor' olduğunu söyledi. Avukat, tarafların anlaşmazlığı çözmeye çalıştığını söyledi ancak hukuk uzmanları, belediyenin kayıplarını telafi etmenin 'pek mümkün' olmadığını belirtiyor.Abu Belediye Başkanı Norihiko Hamada, sanığın eylemini 'affedilemez' olarak nitelendirdi ve parayı geri almak için elinden geleni yapacağını söyledi.Kobe'deki Konan Üniversitesi'nden emekli ceza hukuku profesörü Hisashi Sonoda, "Belediye davayı kazansa ve mal varlıklarına el koymaya çalışsa bile adamın hiç sermayesi yoksa parayı geri alması zor olacak" dedi.Sanığın eylemlerinin 'ahlaki açıdan sorgulanabilir' olduğunu söyleyen Hisashi, insanlara hesaplarından para çekme hakkının medeni kanun tarafından tanındığını ve bu nedenle cezai kovuşturmanın sorunlu olabileceğini ifade etti. Raporlar, kendilerine yapılan ödemeleri kaçıran hanelerin her birine 100 bin yen gönderildiğini doğruluyor.Azar azar ödemeyi kabul ettiSanığın avukatı tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki gencin parayı parça parça olsa bile iade etmeye karar verdiği belirtildi. Belediye Başkanı Norihiko, gazetecilere verdiği demeçte, sanığın kararından ötürü mutlu olduğunu ancak belediyenin davayı geri çekmeyi planlamadığını söyledi.

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