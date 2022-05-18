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Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı
Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T11:28+0300
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türkiye
yılmaz büyükerşen
koronavirüs
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Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"
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yılmaz büyükerşen, koronavirüs

Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı

11:28 18.05.2022
© Fotoğraf : DHAEskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
© Fotoğraf : DHA
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"
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