https://tr.sputniknews.com/20220518/yilmaz-buyukersen-koronaviruse-yakalandi-1056465350.html
Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı
Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T11:28+0300
2022-05-18T11:28+0300
2022-05-18T11:28+0300
türkiye
yılmaz büyükerşen
koronavirüs
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Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"
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yılmaz büyükerşen, koronavirüs
Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:
"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"