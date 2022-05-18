https://tr.sputniknews.com/20220518/yilmaz-buyukersen-koronaviruse-yakalandi-1056465350.html

Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı

Yılmaz Büyükerşen koronavirüse yakalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 18.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-18T11:28+0300

2022-05-18T11:28+0300

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türkiye

yılmaz büyükerşen

koronavirüs

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Twitter hesabından paylaşım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.Büyükerşen'in paylaşımı şu şekilde:"Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle…"

türkiye

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yılmaz büyükerşen, koronavirüs