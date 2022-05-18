https://tr.sputniknews.com/20220518/zaharova-bati-kiev-rejimine-silah-tedarikini-surdurerek-neo-nazilerin-emellerine-hizmet-ediyor---1056479290.html
Zaharova: Batı, Kiev rejimine silah tedarikini sürdürerek neo-Nazilerin emellerine hizmet ediyor
Zaharova: Batı, Kiev rejimine silah tedarikini sürdürerek neo-Nazilerin emellerine hizmet ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Kiev'e Rusya topraklarına saldırmak için de kullanılan silah tedarikine devam ederek neo-Nazilerin... 18.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-18T17:22+0300
2022-05-18T17:22+0300
2022-05-18T17:22+0300
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Haftalık basın toplantısında Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine tepki gösteren Zaharova, bu silahlarla Rus askerlerinin öldürüldüğünü ve Rusya topraklarına saldırılar düzenlendiğini vurguladı. Zaharova, "Batı, Kiev rejimine büyük miktarlarda silah sevkiyatını sürdürüyor ve biz bunu, neo-Nazilerin silahlı faaliyetleri olabildiğince uzatma emellerine doğrudan destek olarak değerlendiriyoruz" dedi. Batılı ülkelerin Ukrayna'da en ufak değeri bulunan her şeyi götürme amacı güttüğüne de dikkat çeken Zaharova, ABD'nin küresel piyasalardaki fiyatları düşürmek için Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünlerini çıkarma planlarını 'ülkeyi yağmalama ve Ukrayna vatandaşlarını ellerindeki son şeyden mahrum bırakma' politikası olarak niteledi. 'Rusya, Kiev'in aksine Azovstal'den çıkan yaralılara tıbbi yardım sunuyor' Zaharova, Ukrayna ordusunun savaş esirlerine yönelik tutumunun aksine Rusya'nın Azovstal'den çıkan yaralılara nitelikli tıbbi yardım sunduğunun altını çizdi. Zaharova, Kiev rejiminin sivillerin, askerlerin ve aşırı milliyetçi militanların Azovstal çelik fabrikasından çıkmamaları için her şeyi yaptığını ve bunun amacının uluslararası kamuoyunu Ukrayna'yla meşgul etmek olduğunu vurguladı. 'Ukrayna ordusu, Odessa sinema stüdyosuna hava savunma sistemleri konuşlandırıyor' Bu arada Zaharova, Ukrayna ordusunun mühimmat depolarını doğrudan sivil tesislerin içinde oluşturduğunu belirterek Odessa sinema stüdyosuna hava savunma sistemlerine ait unsurlar konuşlandırdığına dikkat çekti.
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ukrayna, odessa, sinema, mariya zaharova, rusya, azovstal
Zaharova: Batı, Kiev rejimine silah tedarikini sürdürerek neo-Nazilerin emellerine hizmet ediyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Kiev'e Rusya topraklarına saldırmak için de kullanılan silah tedarikine devam ederek neo-Nazilerin çatışmaları uzatma emellerine doğrudan hizmet ettiğini vurguladı.
Haftalık basın toplantısında Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini sürdürmesine tepki gösteren Zaharova, bu silahlarla Rus askerlerinin öldürüldüğünü ve Rusya topraklarına saldırılar düzenlendiğini vurguladı.
Zaharova, "Batı, Kiev rejimine büyük miktarlarda silah sevkiyatını sürdürüyor ve biz bunu, neo-Nazilerin silahlı faaliyetleri olabildiğince uzatma emellerine doğrudan destek olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Batılı ülkelerin Ukrayna'da en ufak değeri bulunan her şeyi götürme amacı güttüğüne de dikkat çeken Zaharova, ABD'nin küresel piyasalardaki fiyatları düşürmek için Ukrayna'dan tahıl ve gıda ürünlerini çıkarma planlarını 'ülkeyi yağmalama ve Ukrayna vatandaşlarını ellerindeki son şeyden mahrum bırakma' politikası olarak niteledi.
'Rusya, Kiev'in aksine Azovstal'den çıkan yaralılara tıbbi yardım sunuyor'
Zaharova, Ukrayna ordusunun savaş esirlerine yönelik tutumunun aksine Rusya'nın Azovstal'den çıkan yaralılara nitelikli tıbbi yardım sunduğunun altını çizdi. Zaharova, Kiev rejiminin sivillerin, askerlerin ve aşırı milliyetçi militanların Azovstal çelik fabrikasından çıkmamaları için her şeyi yaptığını ve bunun amacının uluslararası kamuoyunu Ukrayna'yla meşgul etmek olduğunu vurguladı.
'Ukrayna ordusu, Odessa sinema stüdyosuna hava savunma sistemleri konuşlandırıyor'
Bu arada Zaharova, Ukrayna ordusunun mühimmat depolarını doğrudan sivil tesislerin içinde oluşturduğunu belirterek Odessa sinema stüdyosuna hava savunma sistemlerine ait unsurlar konuşlandırdığına dikkat çekti.