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113 yaşındaki Venezüellalı Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği’ oldu
113 yaşındaki Venezüellalı Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği’ oldu
113 yaşındaki Venezüellalı Juan Vincente Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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113 yaşındaki Venezüellalı Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği’ oldu

17:23 19.05.2022 (güncellendi: 17:30 19.05.2022)
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113 yaşındaki Venezüellalı Juan Vincente Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği' unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

27 Mayıs 1909'da Venezüella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

27 Mayıs 1909&#x27;da Venezüella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı&#x27;na girdi. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

27 Mayıs 1909'da Venezüella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

Bugün itibarıyla 112 yıl 357 gündür hayatta olan Mora, 8 gün sonra yeni yaşına girecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Bugün itibarıyla 112 yıl 357 gündür hayatta olan Mora, 8 gün sonra yeni yaşına girecek olmanın heyecanını yaşıyor. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

Bugün itibarıyla 112 yıl 357 gündür hayatta olan Mora, 8 gün sonra yeni yaşına girecek olmanın heyecanını yaşıyor.

© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

Eutiquio del Rosario Perez Mora ile Edelmira Mora çiftinin on çocuğundan dokuzuncusu olan Mora, sadece 5 ay okula gittiğini, öğretmeni ölünce ve yerine başka öğretmen gelmeyince eğitim hayatının kısa sürdüğünü söyledi.

Eutiquio del Rosario Perez Mora ile Edelmira Mora çiftinin on çocuğundan dokuzuncusu olan Mora, sadece 5 ay okula gittiğini, öğretmeni ölünce ve yerine başka öğretmen gelmeyince eğitim hayatının kısa sürdüğünü söyledi. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

Eutiquio del Rosario Perez Mora ile Edelmira Mora çiftinin on çocuğundan dokuzuncusu olan Mora, sadece 5 ay okula gittiğini, öğretmeni ölünce ve yerine başka öğretmen gelmeyince eğitim hayatının kısa sürdüğünü söyledi.

© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin, kendisi için en iyi yol arkadaşları olduğunu belirtti.

11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin, kendisi için en iyi yol arkadaşları olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin, kendisi için en iyi yol arkadaşları olduğunu belirtti.

© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

1937'de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997'de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini söyleyen yaşlı adam, uzun yaşamının sırlarını 'Tanrı sevgisi, aile sevgisi, erken uyuyup erken kalkmak, çok çalışmamak, fazla tatil yapmak ve her gün az miktarda alkol almak' diye sıraladı.

1937&#x27;de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997&#x27;de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini söyleyen yaşlı adam, uzun yaşamının sırlarını &#x27;Tanrı sevgisi, aile sevgisi, erken uyuyup erken kalkmak, çok çalışmamak, fazla tatil yapmak ve her gün az miktarda alkol almak&#x27; diye sıraladı. - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Guinnes Rekorlar Kitabı

1937'de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997'de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini söyleyen yaşlı adam, uzun yaşamının sırlarını 'Tanrı sevgisi, aile sevgisi, erken uyuyup erken kalkmak, çok çalışmamak, fazla tatil yapmak ve her gün az miktarda alkol almak' diye sıraladı.

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