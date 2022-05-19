113 yaşındaki Venezüellalı Mora, 'dünyanın en yaşlı erkeği’ oldu

27 Mayıs 1909'da Venezüella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
27 Mayıs 1909'da Venezüella’nın El Cobre kasabasında doğan Juan Vincente Mora, dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Bugün itibarıyla 112 yıl 357 gündür hayatta olan Mora, 8 gün sonra yeni yaşına girecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Bugün itibarıyla 112 yıl 357 gündür hayatta olan Mora, 8 gün sonra yeni yaşına girecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Eutiquio del Rosario Perez Mora ile Edelmira Mora çiftinin on çocuğundan dokuzuncusu olan Mora, sadece 5 ay okula gittiğini, öğretmeni ölünce ve yerine başka öğretmen gelmeyince eğitim hayatının kısa sürdüğünü söyledi.
Eutiquio del Rosario Perez Mora ile Edelmira Mora çiftinin on çocuğundan dokuzuncusu olan Mora, sadece 5 ay okula gittiğini, öğretmeni ölünce ve yerine başka öğretmen gelmeyince eğitim hayatının kısa sürdüğünü söyledi.
11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin, kendisi için en iyi yol arkadaşları olduğunu belirtti.
11 çocuğu, 41 torunu, 18 torununun çocuğu ve 12 torununun torunu olan Mora, arkadaşlarının ve ailesinin, kendisi için en iyi yol arkadaşları olduğunu belirtti.
1937'de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997'de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini söyleyen yaşlı adam, uzun yaşamının sırlarını 'Tanrı sevgisi, aile sevgisi, erken uyuyup erken kalkmak, çok çalışmamak, fazla tatil yapmak ve her gün az miktarda alkol almak' diye sıraladı.
1937'de Ediofina del Rosario García ile evlenirken, 60 yıllık birlikteliklerinin ardından 1997'de eşini kaybettiğini ve son 20 yılının onsuz geçtiğini söyleyen yaşlı adam, uzun yaşamının sırlarını 'Tanrı sevgisi, aile sevgisi, erken uyuyup erken kalkmak, çok çalışmamak, fazla tatil yapmak ve her gün az miktarda alkol almak' diye sıraladı.