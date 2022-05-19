Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220519/20-tllik-kazi-kazan-kuponu-ile-1-milyon-tl-kazandi-1056511814.html
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:18+0300
2022-05-19T18:20+0300
kazı kazan
türkiye
kınık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056511788_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_43cb42c280f86e9f9a9a39a26d64fc3d.jpg
Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı.20'TL'lik kuponu kazıyan 33 yaşındakiYıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü.Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/kazi-kazanla-2-milyon-tl-kazandi-once-2-bin-tl-sandi-1055706634.html
türkiye
kınık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056511788_79:0:626:410_1920x0_80_0_0_d606dcf82ef66e9f3791ef6a48a9cf86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazı kazan, kınık

20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

18:18 19.05.2022 (güncellendi: 18:20 19.05.2022)
© DHA20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazanan Kudret Yıldırım
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazanan Kudret Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden işçisi Yıldırım, bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.
Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı.
20'TL'lik kuponu kazıyan 33 yaşındakiYıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü.
Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.
Kazı Kazan ikramiye çıkan bakkal, Sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2022
TÜRKİYE
Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı, önce 2 bin TL sandı
20 Nisan, 13:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала