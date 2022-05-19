https://tr.sputniknews.com/20220519/20-tllik-kazi-kazan-kuponu-ile-1-milyon-tl-kazandi-1056511814.html

20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı

İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:18+0300

2022-05-19T18:18+0300

2022-05-19T18:20+0300

kazı kazan

türkiye

kınık

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Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı.20'TL'lik kuponu kazıyan 33 yaşındakiYıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü.Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220420/kazi-kazanla-2-milyon-tl-kazandi-once-2-bin-tl-sandi-1055706634.html

türkiye

kınık

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kazı kazan, kınık