https://tr.sputniknews.com/20220519/20-tllik-kazi-kazan-kuponu-ile-1-milyon-tl-kazandi-1056511814.html
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:18+0300
2022-05-19T18:18+0300
2022-05-19T18:20+0300
kazı kazan
türkiye
kınık
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Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı.20'TL'lik kuponu kazıyan 33 yaşındakiYıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü.Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/kazi-kazanla-2-milyon-tl-kazandi-once-2-bin-tl-sandi-1055706634.html
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kazı kazan, kınık
20 TL'lik kazı kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
18:18 19.05.2022 (güncellendi: 18:20 19.05.2022) Abone ol
İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden işçisi Yıldırım, bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.
Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı.
20'TL'lik kuponu kazıyan 33 yaşındakiYıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı. Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü.
Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.