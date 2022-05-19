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ABD Büyükelçiliği'nden İstanbul'daki vatandaşlarına 'CHP mitingi' uyarısı
ABD Büyükelçiliği'nden İstanbul'daki vatandaşlarına 'CHP mitingi' uyarısı
ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.ABD’nin Büyükelçiliği, CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de yapacağı miting nedeniyle bugün internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu.Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedildi:
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abd, türkiye, chp, miting

ABD Büyükelçiliği'nden İstanbul'daki vatandaşlarına 'CHP mitingi' uyarısı

00:54 19.05.2022
© AFP 2022ABD'nin Ankara Büyükelçiliği
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022
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ABD Büyükelçiliği, CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da yapacağı miting nedeniyle vatandaşlarını uyardı.
Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.
ABD’nin Büyükelçiliği, CHP’nin 21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de yapacağı miting nedeniyle bugün internet sitesinde, Türkiye'deki vatandaşlarına yönelik uyarıda bulundu.
Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedildi:

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."

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