ABD Büyükelçiliği'nden İstanbul'daki vatandaşlarına 'CHP mitingi' uyarısı

Türkiye’de daha önce yapılan protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldığını anımsatan Büyükelçilik, vatandaşlarına, “Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının” uyarısı yaptı.