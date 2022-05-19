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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesinde
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:49+0300
2022-05-19T17:49+0300
ekonomi
abd çalışma bakanlığı
abd
işsiz
işsizlik
işsizlik maaşı
maaş
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 218 bine yükseldi.Piyasa beklentilerini geride bırakan ve 22 Ocak ile biten haftadan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 197 bine revize edildi.Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu.Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 bin kişi azalarak 1 milyon 317 bine geriledi ve 27 Aralık 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220513/fed-baskani-powell-ekonomide-yumusak-inis-kontrol-edemedigimiz-faktorlere-bagli-olabilir-1056329723.html
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abd çalışma bakanlığı, abd, işsiz, işsizlik, işsizlik maaşı, maaş

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 haftanın zirvesinde

17:49 19.05.2022
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - iş - işsizlik
ABD - iş - işsizlik - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 218 bine yükseldi.
Piyasa beklentilerini geride bırakan ve 22 Ocak ile biten haftadan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 197 bine revize edildi.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 25 bin kişi azalarak 1 milyon 317 bine geriledi ve 27 Aralık 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.
Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.
Hisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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