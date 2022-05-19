https://tr.sputniknews.com/20220519/abdde-katolik-kilisesi-1215-milyon-dolar-cinsel-istismar-tazminati-odeyecek-1056489167.html

ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar cinsel istismar tazminatı ödeyecek

ABD'de Katolik kilisesi, 121,5 milyon dolar cinsel istismar tazminatı ödeyecek

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Katolik psikoposluğu, cinsel istismar skandallarıyla ilgili bir davada 120 milyon dolardan fazla ödeme yapacağını duyurdu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T01:33+0300

2022-05-19T01:33+0300

2022-05-19T01:33+0300

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cinsel istismar

tazminat

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New Mexico'da ABD'nin en eski kilise kuruluşlarından Santa Fe Başpiskoposluğu'nun, din adamlarının "kuvvetli delillere dayanan" çocuk istismarı davaları nedeniyle 375 davacıya 121,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklandı.Skandal davanın, orta ve kuzey New Mexico bölgelerindeki kiliselere ve dini okullara atanan yaklaşık 74 rahibin yüzlerce çocuğa karşı işlediği cinsel istismar suçlarını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.Santa Fe Başpiskoposluğunun onlarca yıl öncesine uzanan istismar davalarından korunmak için 2018 yılında iflas başvurusunda bulunduğu, ancak söz konusu tazminatı ödemekten kurtulamadığı kaydedildi.Hayatta kalan mağdurlar ve davacılar için kurulan komitenin başkanı Charles Paez, anlaşmanın cinsel istismar iddialarının tarihiyle ilgili kamuya açık bir belge arşivi oluşturmak için Başpiskoposluk ile parasal olmayan bir anlaşmayı da içerdiğini söyledi.1850'lerde kurulan Santa Fe Başpiskoposluğu'nun önceki yıllarda da cinsel istismar mağdurlarına 52 milyon dolar ödediğine değinildi.

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abd, katolik kilisesi, cinsel istismar, tazminat