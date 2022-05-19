https://tr.sputniknews.com/20220519/almanyada-liseye-arbaletli-saldiri-1-yarali-1056498985.html
Almanya'da liseye arbaletli saldırı: 1 yaralı
Almanya'da liseye arbaletli saldırı: 1 yaralı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan arbaletli saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili bir... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:07+0300
2022-05-19T13:07+0300
2022-05-19T13:07+0300
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almanya
arbalet
saldırı
silahlı saldırı
okul
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yaralı
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Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.Açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen arbaletli kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.Leipzig'de bir kişi tutuklandıÖte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220516/kaliforniyadaki-bir-kilisede-silahli-saldiri-1056394007.html
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almanya, arbalet, saldırı, silahlı saldırı, okul, lise, yaralı
Almanya'da liseye arbaletli saldırı: 1 yaralı
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan arbaletli saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.
Açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen arbaletli kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
Leipzig'de bir kişi tutuklandı
Öte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.
Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.