https://tr.sputniknews.com/20220519/almanyada-liseye-arbaletli-saldiri-1-yarali-1056498985.html

Almanya'da liseye arbaletli saldırı: 1 yaralı

Almanya'da liseye arbaletli saldırı: 1 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bremerhaven şehrinde liseye yapılan arbaletli saldırı sonucu bir kişinin yaralandığı, olayla ilgili bir... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T13:07+0300

2022-05-19T13:07+0300

2022-05-19T13:07+0300

dünya

almanya

arbalet

saldırı

silahlı saldırı

okul

lise

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053071532_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc505b4c8a8529cb84a92d147f745128.jpg

Bremerhaven polisinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde büyük bir polis operasyonunun sürdüğü belirtilerek, bölgedeki halktan Martin-Donandt Meydanı ve meydana çıkan sokakları kullanmamaları istendi.Açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Lloyd-Gymnasium adlı liseye saldırı düzenleyen arbaletli kişinin yakalandığı belirtilerek, olayda yaralanan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.Leipzig'de bir kişi tutuklandıÖte yandan polisten yapılan bir diğer açıklamaya göre, Leipzig kentinde sialhlı saldırı hazırlığında olan 21 yaşında bir kişi yakalandı.Söz konusu kişinin, sosyal medyadan okul saldırısı hazırlığına ilişkin görüntü paylaştığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220516/kaliforniyadaki-bir-kilisede-silahli-saldiri-1056394007.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, arbalet, saldırı, silahlı saldırı, okul, lise, yaralı