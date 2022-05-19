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https://tr.sputniknews.com/20220519/antalyada-orman-yangini-helikopter-200-isci-ve-22-arazozle-mudahale-ediliyor-1056510057.html
Antalya'da orman yangını: Helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Antalya'da orman yangını: Helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:25+0300
2022-05-19T17:25+0300
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orman yangını
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Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına 200 kişilik ekip, bir helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğunu anlatan Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220417/bodrumda-orman-yangini-1055620736.html
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orman yangını, türkiye, antalya

Antalya'da orman yangını: Helikopter, 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor

17:25 19.05.2022
© AAAlanya'da orman yangını
Alanya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 200 kişilik ekip, bir helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.
Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğunu anlatan Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok" dedi.
Bodrum'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
YAŞAM
Bodrum’daki orman yangını kontrol altında
17 Nisan, 08:35
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