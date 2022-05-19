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Antalya'ya hafta sonu günde yaklaşık 45 bin yabancı turist geliyor
Antalya'ya hafta sonu günde yaklaşık 45 bin yabancı turist geliyor
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:09+0300
2022-05-19T15:09+0300
yaşam
antalya
turist
türkiye
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Antalya'da, sezon hızlı başladı. Ramazan Bayramı'nda neredeyse tüm otellerin dolu olduğu kentte, bu yıl iyi bir sezon geçmesi bekleniyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın yaz sezonuna hazır olduğunu belirtti.Kentte yoğunluğun başladığını dile getiren Yazıcı, bu yılki turist sayısı ve gelir noktasında beklentilerin yüksek olduğunu kaydetti.Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine kadar çıktığı oluyor. Bu periyotta devam ediyor." dedi.Vali Yazıcı, bu yıl kente gelen turistlerin milliyetlerinde de değişiklik yaşandığını kaydetti. Kente turist gönderen ülkeler sıralamasında geçen yıl Rusya'nın açık ara önde olduğunu anımsatan Yazıcı, Almanya, Polonya ve İngiltere'nin ise ilk 5'te bulunduğunu kaydetti. Vali Yazıcı şöyle konuştu:"Geçen yıl oransal anlamda yüzde 40 civarında Rus, yüzde 14 civarında da Ukrayna'dan turist gelişleri vardı. Gelen yabancı misafirlerin yaklaşık yüzde 55'i Rusya ve Ukrayna'dandı. Bu yıl tablo biraz değişti. Ocaktan bu yana gelen misafir sayısı 1 milyon 218 bin. 2019 rakamlarının biraz altında ama iyi bir rakam. Geçen yıl aynı dönemde 445 bin kişi gelmişti.Bu yıl gelen turistlerin yüzde 29,5'i Almanya'dan, yüzde 13,5'i İngiltere'den, yüzde 13 civarı Rusya'dan, yüzde 6,40'ı Hollanda'dan, yüzde 4 civarı da Polonya'dan. Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz doğal olarak azaldı. Ancak Avrupa ve Kuzey Avrupa'dan gelişler arttı. Almanya ve İngiltere'den gelişlerin artmış olmasından sektör çok memnun. Savaşa rağmen iyi bir sezon bekliyoruz."Turizmde pazar çeşitliliğinin de arttığını ifade eden Yazıcı, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerekse sektörün uzun zamandır çeşitliliği artırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptığını bildirdi. Özellikle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde etkili tanıtımlar yapıldığını aktaran Yazıcı, çok ciddi bağlantılar kurulduğunu ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden dönüşler olmaya başladığını ifade etti.Vali Yazıcı, Antalya'da turizmin dünya standartlarında yapıldığını belirterek, "Kovid-19 döneminde de Güvenli Turizm Sertifikası ile başarımızı tüm dünyaya gösterdik. Akdeniz çanağında bizim kalitemizde, uygun fiyatlarda hiçbir ülke bu hizmeti veremiyor. Biz hem en iyisini yapıyoruz hem de o hizmet kalitesine rağmen fiyatımızı da düşük tutuyoruz. Bu da bizim cazibemizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.Antalya'nın gerek yatak kapasitesi gerekse 5 yıldızlı otel sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:"680 bin civarında yatak kapasitemiz, 428 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Bu çok büyük bir rakam. Pek çok ülkede yok bile. En fazla 5 yıldızlı otelimiz Manavgat ilçesinde. Türkiye'ye gelen turistin yaklaşık 3'te biri bize geliyor, en yüksek konaklama bizde, süre anlamında. Türkiye'deki turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te biri de bu şehirden kazanılıyor. Güzel bir yılı tamamlayacağız. Ülkemize olan katkımız, yarattığımız katma değer bu yıl da güzel olacak. Alkışlanacak şekilde hem hizmet sunacağız hem de ülkemize gelir getireceğiz."
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antalya, turist, türkiye

Antalya'ya hafta sonu günde yaklaşık 45 bin yabancı turist geliyor

15:09 19.05.2022
© İHA / İHAAntalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı.
Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Nisan arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 yılına göre yüzde 162 arttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA / İHA
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine kadar çıktığı oluyor" dedi.
Antalya'da, sezon hızlı başladı.
Ramazan Bayramı'nda neredeyse tüm otellerin dolu olduğu kentte, bu yıl iyi bir sezon geçmesi bekleniyor.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'nın yaz sezonuna hazır olduğunu belirtti.
Kentte yoğunluğun başladığını dile getiren Yazıcı, bu yılki turist sayısı ve gelir noktasında beklentilerin yüksek olduğunu kaydetti.
Yazıcı, "Yaklaşık bir aydır günlük 25 bin ile 30 bin arasında yabancı turist girişimiz var, hafta sonları bunun günde 40 bin, 45 bine kadar çıktığı oluyor. Bu periyotta devam ediyor." dedi.
Vali Yazıcı, bu yıl kente gelen turistlerin milliyetlerinde de değişiklik yaşandığını kaydetti.
Kente turist gönderen ülkeler sıralamasında geçen yıl Rusya'nın açık ara önde olduğunu anımsatan Yazıcı, Almanya, Polonya ve İngiltere'nin ise ilk 5'te bulunduğunu kaydetti. Vali Yazıcı şöyle konuştu:
"Geçen yıl oransal anlamda yüzde 40 civarında Rus, yüzde 14 civarında da Ukrayna'dan turist gelişleri vardı. Gelen yabancı misafirlerin yaklaşık yüzde 55'i Rusya ve Ukrayna'dandı. Bu yıl tablo biraz değişti. Ocaktan bu yana gelen misafir sayısı 1 milyon 218 bin. 2019 rakamlarının biraz altında ama iyi bir rakam. Geçen yıl aynı dönemde 445 bin kişi gelmişti.
Bu yıl gelen turistlerin yüzde 29,5'i Almanya'dan, yüzde 13,5'i İngiltere'den, yüzde 13 civarı Rusya'dan, yüzde 6,40'ı Hollanda'dan, yüzde 4 civarı da Polonya'dan. Ukrayna'dan gelen misafirlerimiz doğal olarak azaldı. Ancak Avrupa ve Kuzey Avrupa'dan gelişler arttı. Almanya ve İngiltere'den gelişlerin artmış olmasından sektör çok memnun. Savaşa rağmen iyi bir sezon bekliyoruz."
Turizmde pazar çeşitliliğinin de arttığını ifade eden Yazıcı, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerekse sektörün uzun zamandır çeşitliliği artırmaya yönelik önemli çalışmalar yaptığını bildirdi. Özellikle Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde etkili tanıtımlar yapıldığını aktaran Yazıcı, çok ciddi bağlantılar kurulduğunu ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden dönüşler olmaya başladığını ifade etti.
Vali Yazıcı, Antalya'da turizmin dünya standartlarında yapıldığını belirterek, "Kovid-19 döneminde de Güvenli Turizm Sertifikası ile başarımızı tüm dünyaya gösterdik. Akdeniz çanağında bizim kalitemizde, uygun fiyatlarda hiçbir ülke bu hizmeti veremiyor. Biz hem en iyisini yapıyoruz hem de o hizmet kalitesine rağmen fiyatımızı da düşük tutuyoruz. Bu da bizim cazibemizi artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'nın gerek yatak kapasitesi gerekse 5 yıldızlı otel sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:
"680 bin civarında yatak kapasitemiz, 428 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Bu çok büyük bir rakam. Pek çok ülkede yok bile. En fazla 5 yıldızlı otelimiz Manavgat ilçesinde. Türkiye'ye gelen turistin yaklaşık 3'te biri bize geliyor, en yüksek konaklama bizde, süre anlamında. Türkiye'deki turizm gelirlerinin yaklaşık 3'te biri de bu şehirden kazanılıyor. Güzel bir yılı tamamlayacağız. Ülkemize olan katkımız, yarattığımız katma değer bu yıl da güzel olacak. Alkışlanacak şekilde hem hizmet sunacağız hem de ülkemize gelir getireceğiz."
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