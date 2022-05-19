https://tr.sputniknews.com/20220519/arda-turandan-emeklilik-aciklamasi-daha-karar-vermedim-ama-sona-dogru-yaklastigim-kesin-1056503312.html

Arda Turan'dan emeklilik açıklaması: Daha karar vermedim ama sona doğru yaklaştığım kesin

Arda Turan'dan emeklilik açıklaması: Daha karar vermedim ama sona doğru yaklaştığım kesin

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini ancak yakında açıklama yapacağını söyledi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:59+0300

2022-05-19T14:59+0300

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arda turan

spor

emeklilik

galatasaray

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Galatasaray'da Arda Turan'ın Adana Demirspor maçında oynanaması tartışmalara neden oldu. Domenec Torrent birkaç hafta önce tecrübeli futbolcunun antrenmanlarda iyi çalıştığını söylerken, yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosunda olmamasını "fit değil" açıklamasıyla duyurmuştu.35 yaşındaki futbolcu, TV8'de emeklilik kararı hakkında konuştu."Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim" diyen Arda Turan, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.Deneyimli oyuncu ayrıca, "Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten" diye konuştu.Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Arda Turan, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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arda turan, emeklilik, galatasaray