https://tr.sputniknews.com/20220519/arinctan-19-mayis-paylasimi-hicbir-gencimiz-dusuncelerini-dile-getirdigi-icin-kaygi-duymamali-1056505672.html

Arınç'tan 19 Mayıs paylaşımı: 'Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı'

Arınç'tan 19 Mayıs paylaşımı: 'Hiçbir gencimiz düşüncelerini dile getirdiği için kaygı duymamalı'

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, "Kamu kurumlarının sınav ve mülakatlarına dolayısıyla devlet kurumlarına ve siyaset mekanizmasına güven yeniden tesis... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T16:00+0300

2022-05-19T16:00+0300

2022-05-19T16:00+0300

türkiye

bülent arınç

19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

kpss

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TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yönelik mesajlar paylaştı.Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi: "Kutlu istiklâl yürüyüşümüzün ilk adımının atıldığı bu aziz günde Millî Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyorum. Bu kıymetli günün gençlere armağan edilmiş olması hasebiyle gençlerimiz hakkında birkaç konuya değinmek istiyorum. Son dönemde görüştüğüm birçok gencimizin benzer kaygılardan mustarip olduğunu fark ettim. Adalete güvenlerinin sarsıldığını, kendilerini devlet nezdinde eşit yurttaş olarak göremediklerini ve dolayısıyla geleceğe karamsar bir şekilde baktıklarını gözlemledim. Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir. Türkiye, evlatlarına gelecekte kavuşacakları muhtemel bir refah vaat etmeyi terk etmeli ve ivedilikle gençlerin kaygılarını gidermek için politikalar üretmelidir.'Devlet kurumlarına güven yeniden tesis edilmeli'Arınç, gençlerin devlet kurumların olan güveninin de yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı:

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bülent arınç, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, kpss