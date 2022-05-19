https://tr.sputniknews.com/20220519/atakulenin-125-metrelik-kule-kismi-ziyarete-acildi-1056506025.html

Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı

Atakule'nin 125 metrelik kule kısmı ziyarete açıldı

Ankara'nın simgelerinden Atakule'nin, Ankara'yı kuşbakışı gören 125 metre uzunluğundaki kule kısmı hizmet vermeye başladı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T16:15+0300

2022-05-19T16:15+0300

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Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ziyarete açılan kuledeki seyir terasına, panoramik asansörlerle 35 saniyede çıkılıyor.Ziyaretçiler, terastan tüm başkenti 360 derecelik açıyla izleme imkanı buluyor.Üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Botanik Park, Ankara Kalesi ve Anıtkabir'i gökyüzünden seyredebilen ziyaretçiler, denge platformunda ise havadan Atakule'ye uzanan sanal bir yolda dengelerini kaybetmeden ve aşağı düşmeden ilerlemeye çalışıyor.125 metre yüksekten Ankara manzarasını izledilerKuleyi ziyaret edenlerden Aslıhan Tıraşçı, uzun yıllardır görmeyi bekledikleri seyir terasının yeni halini beğendiğini söyledi.Oğuzhan Tıraşçı ise Ankara'yı panoramik olarak görme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.Yasemin Ulusoy da Ankara'ya yüksekten bakmayı özlediğini belirterek, anlamlı bir günde kuleyi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220504/turizm-sezonu-acildi-isletmelerin-eleman-sikintilari-basladi-ustalarimizi-turizme-kaptiriyoruz-1056068656.html

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ankara, türkiye, turizm