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AVM'ler salgın öncesi dönemi yakaladı: Günlük müşteri sayısı 5 milyona yükseldi
AVM'ler salgın öncesi dönemi yakaladı: Günlük müşteri sayısı 5 milyona yükseldi
Koronavirüs önlemlerinin kalkmasıyla AVM'lerin müşteri sayıları arttı. Salgında günlük ortalama 650 bine düşen AVM müşteri sayısı 5 milyona yükseldi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülke genelindeki alışveriş merkezlerinin (AVM) müşteri sayıları da artmaya başladı.Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ülkedeki 441 AVM'de salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu, salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyledi.Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum" dedi.Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220317/avm-acilisinda-izdiham-polis-ekipleri-kalabaligi-dagitmak-icin-saatlerce-ugrasti-1054828015.html
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AVM'ler salgın öncesi dönemi yakaladı: Günlük müşteri sayısı 5 milyona yükseldi

14:25 19.05.2022 (güncellendi: 14:27 19.05.2022)
© AA / Ahmet Bolat AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
 AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe - - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA / Ahmet Bolat
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Koronavirüs önlemlerinin kalkmasıyla AVM'lerin müşteri sayıları arttı. Salgında günlük ortalama 650 bine düşen AVM müşteri sayısı 5 milyona yükseldi.
Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ülke genelindeki alışveriş merkezlerinin (AVM) müşteri sayıları da artmaya başladı.
Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ülkedeki 441 AVM'de salgın öncesi günlük ortalama ziyaretçi sayısının 6,5-7 milyon civarında olduğunu, salgın döneminde ise bu rakamın ortalama 650 bin civarında seyrettiğini söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte AVM'lerde yeniden günlük 5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşıldığını belirten Özpamukçu, "Şu anda müşteri sayılarında 2019'ları yakalamak üzereyiz, pandemi öncesine yeni yeni geliyor gibiyiz. Tabii ki ekonomik daralma müşteri sayılarını biraz vuracaktır ama bu sene artık bunu geride bırakacağımızı düşünüyorum" dedi.

Özpamukçu, eylül, ekim ve kasım aylarının son durumu görmek açısından belirleyici olacağını, sürecin şu an için sağlıklı ilerlediğini kaydetti.
Ankara’da açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinin (AVM) uygun fiyatlı satışlarını duyan yüzlerce vatandaş izdihama neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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