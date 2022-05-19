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Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Aydın’ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T23:08+0300
2022-05-19T23:08+0300
türkiye
aydın
söke
kadın cinayeti
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Olay, Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zehra Çiçek (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında M. Çiçek yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e sokak ortasında ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlardan kaçamayan Zehra Çiçek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşini silahla öldüren M. Çiçek, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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aydın, söke, kadın cinayeti

Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

23:08 19.05.2022
© İHA / LEVENT TUNCERAydın'ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA / LEVENT TUNCER
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Aydın’ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.
Olay, Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zehra Çiçek (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında M. Çiçek yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e sokak ortasında ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlardan kaçamayan Zehra Çiçek yere düştü.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşini silahla öldüren M. Çiçek, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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