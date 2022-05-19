https://tr.sputniknews.com/20220519/aydinda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurdu-1056518557.html

Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Aydın’ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T23:08+0300

2022-05-19T23:08+0300

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türkiye

aydın

söke

kadın cinayeti

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Olay, Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Zehra Çiçek (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında M. Çiçek yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e sokak ortasında ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlardan kaçamayan Zehra Çiçek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşini silahla öldüren M. Çiçek, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

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aydın, söke, kadın cinayeti