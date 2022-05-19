https://tr.sputniknews.com/20220519/bakan-cavusoglu-pakistanli-mevkidasi-zardari-ile-gorustu-1056489016.html

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T01:26+0300

2022-05-19T01:26+0300

2022-05-19T01:27+0300

türkiye

türkiye

pakistan

mevlüt çavuşoğlu

bhutto zardari

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, “Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık” dedi.

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türkiye, pakistan, mevlüt çavuşoğlu, bhutto zardari