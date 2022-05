Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

#Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii işbirliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık.



Discussed economic & defense industry cooperation, developments in Afghanistan w/my brother new FM @BBhuttoZardari of Pakistan.🇹🇷🇵🇰 pic.twitter.com/vcQhENsRAf