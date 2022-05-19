https://tr.sputniknews.com/20220519/bakan-cavusoglu-pakistanli-mevkidasi-zardari-ile-gorustu-1056489016.html
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T01:26+0300
2022-05-19T01:26+0300
2022-05-19T01:27+0300
türkiye
türkiye
pakistan
mevlüt çavuşoğlu
bhutto zardari
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, “Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık” dedi.
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türkiye, pakistan, mevlüt çavuşoğlu, bhutto zardari
Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü
01:26 19.05.2022 (güncellendi: 01:27 19.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temasları dahilinde Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayii iş birliği ile Afganistan’daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.
Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Antony Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto Zardari ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açılamada, “Pakistan’ın yeni Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari’yle ekonomik ve savunma sanayii iş birliğimizi, Afganistan’daki gelişmeleri ele aldık” dedi.