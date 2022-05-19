https://tr.sputniknews.com/20220519/bakan-yaniktan-nisa-bebek-hakkinda-aciklama-hayati-tehlikeyi-atlatti-sondayla-besleniyor-1056501371.html

Bakan Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama: Hayati tehlikeyi atlattı, sondayla besleniyor

Bakan Yanık'tan Nisa bebek hakkında açıklama: Hayati tehlikeyi atlattı, sondayla besleniyor

Bakan Yanık "Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı"... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:13+0300

2022-05-19T14:13+0300

2022-05-19T14:16+0300

derya yanık

türkiye

bebek

sağlık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, annesi tarafından ölüme terk edilen Nisa bebeğin son sağlık durumu hakkında CNN TÜRK yayınında açıklamalarda bulundu.'Şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok'“Yönlendirici olmak istemem” diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:“Kanaat paylaşmak doğru olmaz fakat şu ana kadar arkadaşlarımızın bir ihmali olduğu bulgusu yok. 0-6 ay arası çocukların kusma reflekslerinde çokça karşılaşılan bir husus. 1 Nisan sabah saatlerinde arkadaşlarımızın bebek kamerasında görüyorlar. Kameradan tespit ettikten sonra müdahale ediyorlar çocuğun hareketlerinde değişiklikler var ve müdahale ediyorlar. Gerekli sevk yapılıyor. Yatırma pozisyonu önemlidir kuşkusuz. Bütün kamera görüntüleri, beslenme saatleri kimler sorumlu, tıbbi müdahalenin nasıl yapıldığı sonraki hastane süreciyle ilgili bütün verileri topladık.Tıbbi ve idari anlamda soruşturma yapılıyor. Nisa bebek hayati tehlikeyi atlattı sondayla besleniyor. Şükürler olsun ki hayati tehlikeyi atlattı. Henüz daha nefes şeyi tam yerine gelmedi. Doktorlar hastanede daha uzun süre kalmasını doğru bulmuyorlar enfeksiyon sebebiyle solunum cihazını temin ettik bakanlık olarak onu hastane dışında onu özel bir bakıma alacağız.Takibini biz bakanlık olarak yapacağız. Henüz kalıcı hasar olup olmadığın tespit etmedik bebek çok küçük olduğu için. Bu ilerleyen dönemde bebeğin hareketleriyle belli oluyor.”'İşe alım mülakatlarında kesinlikle 'torpil' yok'Yanık, işe alımlarda ‘mülakatta kasıtlı eleme’ iddialarıyla ilgili, “İşe alım mülakatlarında kesinlikle 'torpil' yok. KPSS puan ortalaması 81.15 mülakat ortalaması 84.85. Süreci çok şeffaf şekilde yürüttük. Bizim işimizde kriter tek başına KPSS olamaz. Adayların puanları arasında büyük uçurumlar yok. Mülakatı geçmek için rüşvet iddiası tümüyle yalan. Tercih başvuruları cuma ya da pazartesi olacak” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/nisa-bebegin-saglik-durumuyla-ilgili-yeni-gelisme-operasyona-hazirlaniliyor-1056332240.html

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derya yanık, bebek, sağlık