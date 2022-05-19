https://tr.sputniknews.com/20220519/benzine-1-lira-4-kurusluk-zam-1056490712.html

Benzine 1 lira 4 kuruşluk zam

Benzine 1 lira 4 kuruşluk zam

Geçtiğimiz gün litre başına 1 lira 70 kuruş zam gelen benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha yapıldı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T05:36+0300

2022-05-19T05:36+0300

2022-05-19T05:36+0300

ekonomi

türkiye

benzin fiyatları

zam

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Dövizde kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/benzin-ve-lpgye-zam-1056428848.html

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türkiye, benzin fiyatları, zam