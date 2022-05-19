https://tr.sputniknews.com/20220519/biden-nihayet-ukraynadan-kafasini-kaldirip-abddeki-bebek-mamasi-kitliginin-yarattigi-krize-el-atti-1056504832.html

Biden nihayet Ukrayna'dan kafasını kaldırıp ABD'deki bebek maması kıtlığının yarattığı krize el attı

Biden nihayet Ukrayna'dan kafasını kaldırıp ABD'deki bebek maması kıtlığının yarattığı krize el attı

Ukrayna'ya on milyarlarca dolarlık silah göndermekle meşgul Biden, ABD'de haftalardır bebek maması bulamayan ailelerin çaresizce çırpınması, evde yapılan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:39+0300

2022-05-19T18:39+0300

2022-05-19T18:50+0300

dünya

abd

joe biden

bebek maması

nestle

formül

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya yaptırımlarıyla akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi körükleyip rekor enflasyona neden olur ve Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yollarken, Amerikalılar bebek maması kıtlığıyla baş başa kaldı. Ukrayna'ya 4 milyar dolarlık silah gönderen, 40 milyar dolarlık askeri yardım paketine Kongre'den onay almaya çalışan ve askeri destek sınırlamalarını kaldıran 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı yeniden uygulamaya koyan Biden, ABD'den yükselen bebek maması feryatlarını epey gecikmeli duydu. ABD Başkanı, bebek maması kıtlığını gidermeye yönelik ülkedeki üretimi artırmak için savaş zamanlarında başvurulan 1950 tarihli Savunma Üretim Yasası'nı dün devreye soktu. Biden, yurtdışından mama tedarikini hızlandırmak için de Savunma Bakanlığı'na ABD'nin ticari uçaklarını kullanarak nakliyat yapma yetkisi verdi. Biden'ın alarm zillerini çalmasının ardından, Nestle, Avrupa'dan ABD'ye hava yoluyla bebek maması taşımaya başladı. Dünyanın en büyük gıda ürünleri şirketi, İsviçre ve Hollanda'daki fabrikalarında üretilen bebek mamasının ABD'ye uçakla tedarikine öncelik verdiğini duyurdu. Mayısta perakendecilerdeki bebek maması stoku yüzde 43 açık verirken, çaresiz kalan ebeveynlerin çoğu, ellerindeki mamaları sulandırma ya da evde mama yapma yoluna gitti. Ancak acil servislerden bu yüzden bebeklerin hastanelik olduğu haberleri geldi. Seyreltilmiş bebek maması tüketildikten sonra hayati tehlike arz eden nöbet geçirme riski taşıyan bebekleri tedavi ettiklerini duyuran acil doktorları, ebeveynleri ev yapımı mamalarla risk almamaya çağırdı.Amerikan Pediatri Akademisi'nden (AAP) de ebeveynlere "Evde mama yapıp bebeklere yedirmeyin" uyarısı geldi. AAP, uyarısını, evde yapılan mamaların, 'bebeklerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak vitamin ve besinlerden yoksun olması ihtimaliyle' gerekçelendirdi. AFP'nin görüşünü aldığı ebeveynlere tavsiye kitaplarının yazarı, Calabasas Pediatri'nin kurucusu Tanya Altmann da "Bana gelenlere bebeklere ev yapımı mama yedirmemelerini tavsiye ediyorum. Zira bebeğinizin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamayacak ev yapımı mamalar, bebeklerin büyümeleri ve gelişmeleri için çok tehlikeli olabilir ve hatta hastalanmasına neden olabilir" dedi. Altmann, internette dolaşan 1960'lardan kalma koyulaştırılmış süt, su ve Karo mısır şurubu karışımı tarifi için 'eklenen şekerin bebekler için güvenli veya sağlıklı olmayacağı' uyarısını yaptı. Purdue Üniversitesi'nin çocuk bakım doçenti Azza Ahmed, ev yapımı formülün bebeği kontaminasyon ve enfeksiyon riskine sokabileceğini, kıtlık nedeniyle bebek mamasının sulandırılmasının da süratle beslenme dengesizliğine yol açabileceğini söyledi. Suyla karıştırılmış portakal suyunun üç haftalık bebeklere verilebileceği iddiasına da Emzirme Tıbbı Akademisi karşı çıkarak, "6 aylıktan küçük bebeğinize su, çay veya meyve suyu vermeyin” dedi.Bebek mamasının keçi sütüyle ikame edilmesi tavsiyesine Washington DC'deki Ulusal Çocuk Hastanesi'nden Gabrina Dixon "İnsan bebekleri için gerekli besinlerden yoksun. Anemiyi veya alyuvar azlığını önlemek için gerekli folat ve B12 vitaminden yana eksik" itirazını getirdi.

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abd, joe biden, bebek maması, nestle, formül