https://tr.sputniknews.com/20220519/bogdanov-rusyadan-suriyeye-giden-ucaklarin-turk-hava-sahasindan-gecmesini-saglamaya-calisacagiz-1056501815.html

Bogdanov: Rusya'dan Suriye'ye giden uçakların Türk hava sahasından geçmesini sağlamaya çalışacağız

Bogdanov: Rusya'dan Suriye'ye giden uçakların Türk hava sahasından geçmesini sağlamaya çalışacağız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara Türk hava sahasının yeniden açılmasını... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:16+0300

2022-05-19T14:16+0300

2022-05-19T14:16+0300

dünya

mihail bogdanov

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Ankara'yla bu konudaki temasların sürdüğünü belirten Bogdanov, Türk partnerlerin doğru kararı alacağını düşündüklerini kaydetti.Türk hava sahasını kapatma kararının Suriye'deki Rus askeri üslerinin çalışmalarını kolaylaştırmadığına dikkat çeken Bogdanov, Türkiye ve Rusya'nın Suriye ve bölgedeki terör gruplarının imha edilmesi konusunda ortak amaçları ve çalışma formatları olduğunun altını çizdi.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova ile görüşülerek Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara Türk hava sahasının kapatıldığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bir basın toplantısında yöneltilen soruya, "Bir ayı aşkın bir süre önce Ankara, söz konusu rotanın kullanılmaması talebiyle Rus tarafına başvurdu. Bu başvurunun nedenleri bizim için anlaşılır ve şu anda Rus tarafı bu rotayı kullanmıyor. Bu birkaç günlük değil, yaklaşık bir aylık bir konu" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220428/zaharova-bati-ukraynayi-kendi-yolladigi-silahlarla-rusyaya-saldirmasi-icin-acikca-kiskirtiyor-1055916836.html

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mihail bogdanov, türkiye, rusya, suriye