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Bolu Belediyesi'nin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Belediyesi'nin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı. Şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:25+0300
2022-05-19T17:25+0300
türkiye
bolu belediyesi
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Bolu'da şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı afişle ilgili başsavcılığa şikayette bulunuldu.Başsavcılık, olayla ilgili "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla afişler kaldırıldı.Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ismi yer alan afişte şu ifadeler vardı:"Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynaklarıyla size yıllardır sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı.Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize.''
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Bolu Belediyesi'nin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma

17:25 19.05.2022
© AABolu Belediyesi'nin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma
Bolu Belediyesi'nin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin sığınmacılarla ilgili afişine soruşturma başlattı. Şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara asılan afişler kaldırıldı.
Bolu'da şehir merkezinin en işlek noktalarında bulunan billboardlara dün hem Türkçe hem de Arapça "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı afişle ilgili başsavcılığa şikayette bulunuldu.
Başsavcılık, olayla ilgili "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla afişler kaldırıldı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ismi yer alan afişte şu ifadeler vardı:
"Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynaklarıyla size yıllardır sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı.
Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize.''
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