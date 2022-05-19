https://tr.sputniknews.com/20220519/bush-iraka-tamamen-haksiz-ve-vahsi-bir-isgal-baslatma-karari-pardon-ukrayna-demek-istiyorum-1056495477.html

Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum

Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamaya çalışırken, bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'haksız' derken kendini buldu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T11:37+0300

2022-05-19T11:37+0300

2022-05-19T12:06+0300

ukrayna krizi

george w. bush

irak

ukrayna

irak işgali

vladimir putin

haksızlık

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11 Eylül saldırılarını müteakip 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgallerinin damga vurduğu başkanlığı döneminde gafları ve sakarlıklarıyla da tanınan George W. Bush, adını taşıyan enstitünün kürsüsünde konuşurken, Freudyen bir dil sürçmesi yaptı. Ağzından "Bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı" sözleri dökülen Bush, "Ukrayna demek istiyorum" diye düzeltti. Rusya'nın siyasi sistemini eleştirmek isterkenKasım 2000'de oyların defalarca sayıldığı ve kıl payı galip ilan edildiği tartışmalı bir seçimle direksiyona geçen ve 'Saddam'ın kitle imha silahları' yalanını yayarak başlattığı Irak işgalinde savaş suçlarının sorumluluğunu üzerinde taşıyan Bush, Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken şöyle konuştu: "Sonuç, Rusya'da kuvvetler ayrılığının yokluğu ve ve bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı oldu."Milyonlarca kez izlendiAğzından çıkanın farkına varıp başını sallayarak "Ukrayna demek istiyorum" diye düzelten Bush, suçu ilerlemiş yaşına atıp salondan yükselen gülüşmelere eşlik etti. Dallas News muhabirinin sosyal medyada paylaştığı Bush klipi, Twitter'da bu sabaha dek 10 milyondan fazla kez izlendi. Zelenskiy-Churchill kıyasıKürsüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna operasyonu gerekçesiyle sert dille eleştirmeye çalışan Bush, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın Nazi Almanyası'na direnişinin başını çeken Britanya Başbakanı Winston Churchill ile kıyasladı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/hoon-blair-irak-savasinin-yasadisi-oldugu-uyarisini-yakmami-emretti-ama-ben-notu-kasada-sakladim-1052428998.html

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george w. bush, irak, ukrayna, irak işgali, vladimir putin, haksızlık