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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/bush-iraka-tamamen-haksiz-ve-vahsi-bir-isgal-baslatma-karari-pardon-ukrayna-demek-istiyorum-1056495477.html
Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum
Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum
ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamaya çalışırken, bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'haksız' derken kendini buldu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:37+0300
2022-05-19T12:06+0300
ukrayna krizi
george w. bush
irak
ukrayna
irak işgali
vladimir putin
haksızlık
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11 Eylül saldırılarını müteakip 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgallerinin damga vurduğu başkanlığı döneminde gafları ve sakarlıklarıyla da tanınan George W. Bush, adını taşıyan enstitünün kürsüsünde konuşurken, Freudyen bir dil sürçmesi yaptı. Ağzından "Bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı" sözleri dökülen Bush, "Ukrayna demek istiyorum" diye düzeltti. Rusya'nın siyasi sistemini eleştirmek isterkenKasım 2000'de oyların defalarca sayıldığı ve kıl payı galip ilan edildiği tartışmalı bir seçimle direksiyona geçen ve 'Saddam'ın kitle imha silahları' yalanını yayarak başlattığı Irak işgalinde savaş suçlarının sorumluluğunu üzerinde taşıyan Bush, Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken şöyle konuştu: "Sonuç, Rusya'da kuvvetler ayrılığının yokluğu ve ve bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı oldu."Milyonlarca kez izlendiAğzından çıkanın farkına varıp başını sallayarak "Ukrayna demek istiyorum" diye düzelten Bush, suçu ilerlemiş yaşına atıp salondan yükselen gülüşmelere eşlik etti. Dallas News muhabirinin sosyal medyada paylaştığı Bush klipi, Twitter'da bu sabaha dek 10 milyondan fazla kez izlendi. Zelenskiy-Churchill kıyasıKürsüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna operasyonu gerekçesiyle sert dille eleştirmeye çalışan Bush, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın Nazi Almanyası'na direnişinin başını çeken Britanya Başbakanı Winston Churchill ile kıyasladı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/hoon-blair-irak-savasinin-yasadisi-oldugu-uyarisini-yakmami-emretti-ama-ben-notu-kasada-sakladim-1052428998.html
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george w. bush, irak, ukrayna, irak işgali, vladimir putin, haksızlık

Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum

11:37 19.05.2022 (güncellendi: 12:06 19.05.2022)
© AFP 2022 / Alex BrandonGeorge Bush
George Bush - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Alex Brandon
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ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamaya çalışırken, bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'haksız' derken kendini buldu.
11 Eylül saldırılarını müteakip 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgallerinin damga vurduğu başkanlığı döneminde gafları ve sakarlıklarıyla da tanınan George W. Bush, adını taşıyan enstitünün kürsüsünde konuşurken, Freudyen bir dil sürçmesi yaptı. Ağzından "Bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı" sözleri dökülen Bush, "Ukrayna demek istiyorum" diye düzeltti.

Rusya'nın siyasi sistemini eleştirmek isterken

Kasım 2000'de oyların defalarca sayıldığı ve kıl payı galip ilan edildiği tartışmalı bir seçimle direksiyona geçen ve 'Saddam'ın kitle imha silahları' yalanını yayarak başlattığı Irak işgalinde savaş suçlarının sorumluluğunu üzerinde taşıyan Bush, Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken şöyle konuştu:
"Sonuç, Rusya'da kuvvetler ayrılığının yokluğu ve ve bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı oldu."
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Milyonlarca kez izlendi

Ağzından çıkanın farkına varıp başını sallayarak "Ukrayna demek istiyorum" diye düzelten Bush, suçu ilerlemiş yaşına atıp salondan yükselen gülüşmelere eşlik etti.
Dallas News muhabirinin sosyal medyada paylaştığı Bush klipi, Twitter'da bu sabaha dek 10 milyondan fazla kez izlendi.

Zelenskiy-Churchill kıyası

Kürsüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna operasyonu gerekçesiyle sert dille eleştirmeye çalışan Bush, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın Nazi Almanyası'na direnişinin başını çeken Britanya Başbakanı Winston Churchill ile kıyasladı.
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