Bush: Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı, pardon, Ukrayna demek istiyorum
11:37 19.05.2022 (güncellendi: 12:06 19.05.2022)
© AFP 2022 / Alex BrandonGeorge Bush
© AFP 2022 / Alex Brandon
ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamaya çalışırken, bizzat sorumlu olduğu Irak işgaline 'haksız' derken kendini buldu.
11 Eylül saldırılarını müteakip 2001 Afganistan ve 2003 Irak işgallerinin damga vurduğu başkanlığı döneminde gafları ve sakarlıklarıyla da tanınan George W. Bush, adını taşıyan enstitünün kürsüsünde konuşurken, Freudyen bir dil sürçmesi yaptı. Ağzından "Bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı" sözleri dökülen Bush, "Ukrayna demek istiyorum" diye düzeltti.
Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX— Sahil Kapur (@sahilkapur) May 19, 2022
Rusya'nın siyasi sistemini eleştirmek isterken
Kasım 2000'de oyların defalarca sayıldığı ve kıl payı galip ilan edildiği tartışmalı bir seçimle direksiyona geçen ve 'Saddam'ın kitle imha silahları' yalanını yayarak başlattığı Irak işgalinde savaş suçlarının sorumluluğunu üzerinde taşıyan Bush, Rusya'nın siyasi sistemini eleştirirken şöyle konuştu:
"Sonuç, Rusya'da kuvvetler ayrılığının yokluğu ve ve bir adamın Irak'a tamamen haksız ve vahşi bir işgal başlatma kararı oldu."
Milyonlarca kez izlendi
Ağzından çıkanın farkına varıp başını sallayarak "Ukrayna demek istiyorum" diye düzelten Bush, suçu ilerlemiş yaşına atıp salondan yükselen gülüşmelere eşlik etti.
Dallas News muhabirinin sosyal medyada paylaştığı Bush klipi, Twitter'da bu sabaha dek 10 milyondan fazla kez izlendi.
Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.— Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022
He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE
Zelenskiy-Churchill kıyası
Kürsüde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna operasyonu gerekçesiyle sert dille eleştirmeye çalışan Bush, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i de 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın Nazi Almanyası'na direnişinin başını çeken Britanya Başbakanı Winston Churchill ile kıyasladı.
George W. Bush compares Zelenskyy to Churchill, calls Iraq invasion unjustified in gaffe https://t.co/DgWkngAA2A— Dallas Morning News (@dallasnews) May 19, 2022