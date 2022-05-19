CANLI | Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş Ukrayna bölgelerinin geleceğine, sadece burada yaşayan insanların iradesi doğrultusunda karar verilebileceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev'in müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde, Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz’in 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak Portekiz’in Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışan istenmeyen kişi ilan edildi. Bu kişilerin ilgili notanın büyükelçiliğe iletildiği tarihten itibaren 14 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: