CANLI | Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi

Rusya Dışişleri, Letonya parlamentosunun Sovyet anıtları ile ilgili kararını protesto etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya parlamentosunun Sovyet anıtlarının korunmasına ilişkin maddenin kaldırılması ile ilgili vermiş olduğu karar nedeniyle Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Riekstinş’e protesto notası iletildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstinş’e ‘Letonya parlamentosunun kışkırtıcı kararı nedeniyle’ ilgili protesto notasının iletildiği, karşı önlem kararı alma hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.

Buna göre, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi uyarınca taraflar aksini kararlaştırmadıysa bir anlaşmanın ancak tamamı feshedilebilir.

Aynı zamanda 1994 Anlaşması'nın 15. Maddesi, anlaşmanın yalnızca her iki tarafın rızasıyla feshedilebileceğini veya değiştirilebileceğini ifade ediyor, anlaşmanın veya maddelerinin tek taraflı olarak sona erdirilmesine veya devre dışı bırakılmasına imkan veren bir hüküm içermiyor.

Rusya Dışişleri, bu bağlamda söz konusu kararın, Letonya’nın uluslararası anlaşmalar hukukunun genel olarak tanınan normlarına aykırı bir şekilde yükümlülüklerinin ihlali olarak algılandığını ifade etti. Mesajda ayrıca, Letonya’nın söz konusu ihlal nedeniyle verilmiş olan zararın eksiksiz olarak tazmin etme yükümlülüğü de vurgulandı.