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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/canli--ukraynada-rus-radyosunun-ismi-radyo-bayraktar-olarak-degistirildi-1056506772.html
CANLI | Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi
CANLI | Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T16:30+0300
2022-05-19T16:44+0300
ukrayna krizi
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Bayraktar TB2 - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi

16:30 19.05.2022 (güncellendi: 16:44 19.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak değiştirdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri harekatı ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş Ukrayna bölgelerinin geleceğine, sadece burada yaşayan insanların iradesi doğrultusunda karar verilebileceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Kiev'in müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde, Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Portekiz’in 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesine yanıt olarak Portekiz’in Moskova Büyükelçiliği’nden 5 çalışan istenmeyen kişi ilan edildi. Bu kişilerin ilgili notanın büyükelçiliğe iletildiği tarihten itibaren 14 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerekiyor.
Rusya - Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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CANLI | Rusya: Kiev hazır olduğunu söylerse, barış müzakerelerine dönmeye hazırız
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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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16:34 19.05.2022
Rusya Dışişleri, Letonya parlamentosunun Sovyet anıtları ile ilgili kararını protesto etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Letonya parlamentosunun Sovyet anıtlarının korunmasına ilişkin maddenin kaldırılması ile ilgili vermiş olduğu karar nedeniyle Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Riekstinş’e protesto notası iletildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Letonya’nın Moskova Büyükelçisi Maris Riekstinş’e ‘Letonya parlamentosunun kışkırtıcı kararı nedeniyle’ ilgili protesto notasının iletildiği, karşı önlem kararı alma hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.
Buna göre, 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi uyarınca taraflar aksini kararlaştırmadıysa bir anlaşmanın ancak tamamı feshedilebilir.
Aynı zamanda 1994 Anlaşması'nın 15. Maddesi, anlaşmanın yalnızca her iki tarafın rızasıyla feshedilebileceğini veya değiştirilebileceğini ifade ediyor, anlaşmanın veya maddelerinin tek taraflı olarak sona erdirilmesine veya devre dışı bırakılmasına imkan veren bir hüküm içermiyor.
Rusya Dışişleri, bu bağlamda söz konusu kararın, Letonya’nın uluslararası anlaşmalar hukukunun genel olarak tanınan normlarına aykırı bir şekilde yükümlülüklerinin ihlali olarak algılandığını ifade etti. Mesajda ayrıca, Letonya’nın söz konusu ihlal nedeniyle verilmiş olan zararın eksiksiz olarak tazmin etme yükümlülüğü de vurgulandı.
16:30 19.05.2022
Ukrayna’da ‘Rus Radyosu’nun ismi, ‘Radyo Bayraktar’ olarak değiştirildi
Ukrayna’nın medya denetçisi, Rus Radyosu’nun (Russkoye Radio) ismini, Radyo Bayraktar (Radio Bayraktar) olarak değiştirdi. Ukrayna Televizyon ve Radyo Yayınları Ulusal Konseyi’nin açıklamasında, “Yayın kodu Rus Radyosu olan Rus Radyosu - Ukrayna’nın ismi değiştirilmiştir. Bundan sonra yayınlarında bu radyo istasyonunun ismi Radyo Bayraktar olacaktır” denildi.
Türkiye yapımı Bayraktar insansız hava aracı, Ukrayna ordusunun operasyonlarında sıklıkla kullanılan bir silah ve bu nedenle Ukrayna’da son dönemde oldukça popüler.
16:29 19.05.2022
Harkov’da Knyaz Aleksandr Nevskiy’nin anıtı yıkıldı
Kiev Büyük Knyazı, Rus Ortodoks Kilisesi Azizi, komutan ve Kiev Ruslarını işgalcilerin baskınlarından kurtaran Aleksandr Nevskiy’nin Harkov’daki anıtı yıkıldı. Anıtın kalıntıları yakınlardaki bir kamyonla çöplüğe götürüldü.
Anıt 2004 yılında Harkov’un 350. yılı kutlamaları çerçevesinde dikilmişti.
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