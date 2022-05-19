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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Beşli çeteleri, SADAT’ları hep birlikte ezeceğiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Beşli çeteleri, SADAT’ları hep birlikte ezeceğiz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Beşli çeteleri, SADAT’ları hep birlikte ezeceğiz" dedi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:16+0300
2022-05-19T13:16+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.Yürüyüşte gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz” dedi ve ekledi:“Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz.“Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var.”
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kemal kılıçdaroğlu, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Beşli çeteleri, SADAT’ları hep birlikte ezeceğiz

13:16 19.05.2022
© Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı/TwitterKılıçdaroğlu - 19 mayıs 2022
Kılıçdaroğlu - 19 mayıs 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı/Twitter
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Beşli çeteleri, SADAT’ları hep birlikte ezeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.
Yürüyüşte gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, “Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz” dedi ve ekledi:
“Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz.
“Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var.”
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