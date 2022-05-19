Çin'den ABD'ye uyarı: İç işlerimize karışırsanız yanıtımız sert olur
11:39 19.05.2022 (güncellendi: 11:41 19.05.2022)
© AP PhotoÇin Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Jiechi
© AP Photo
ABD-Çin ilişkileri gerilmeye devam ederken Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'u 'ülkenin iç işlerine karışmaması' konusunda uyardı. Pekin, ABD'nin 'Tayvan kartını' oynamaya devam etmesi halinde sert önlemler alacağını bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Jiechi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Washington'un ülkenin iç işlerine müdahale etmesi durumunda Pekin'in egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için sert önlemler ve yaptırım kararları alacağını söyledi.
Director Yang Jiechi had a phone call with US National Security Advisor Jake Sullivan. Yang stressed that the US has repeatedly stated it follows the one-China policy & does not support "Taiwan independence", but its recent actions has been a far cry from its statements. pic.twitter.com/kEOhIUeRlx— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) May 19, 2022
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre bugünkü görüşmede Yang, "Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacak. Sözlerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.
Diplomata göre Washington, 'Çin'in içişlerine müdahale eden ve ulusal çıkarlarına zarar veren bir dizi yanlış eylem ve açıklama' yaptı.
Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinde 'en hassas ve en önemli konu' olduğunu belirten Yang, Washington'un 'Tayvan kartını' oynamaya devam etmesi ve 'yanlış yolda' ilerlemesi halinde kaçınılmaz olarak 'tehlikeli bir durumun' ortaya çıkacağını söyledi.
If the U. S. continues to play the "Taiwan card" and goes further down the wrong path, it will surely put the situation in serious jeopardy, senior Chinese diplomat Yang Jiechi told U. S. national security advisor Jake Sullivan. pic.twitter.com/KuIfRAzEXt— sun weide 孙伟德 (@sun_weide) May 19, 2022
Yang, "ABD'yi durumu açıkça anlamaya, kendi taahhütlerini yerine getirmeye ve tek Çin ilkesiyle birlikte 3 ortak Çin-ABD bildirisine saygı duymaya çağırıyoruz. İç işlerimize karışmaya devam ederseniz yanıtımız sert olacak" ifadelerini kullandı.
Pekin, Tayvan'ı egemen topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ada ile diğer ülkeler arasında herhangi bir resmi temasa karşı çıkıyor. Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçleri destekleyen ABD ise adaya silah satışına devam ediyor.