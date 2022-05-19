Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı var, raketin sap kısmından tutarlar. Çinlilerin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Fena da değil, işe yarıyor. Yurttaki masa tenisinde, voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O klasiği kullanıyordu, ben ise raketi avcuma alarak kullanıyordum. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. Stil birçok şeyi değiştirebiliyor demek ki."