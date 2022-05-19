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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında "Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak" dedi. Erdoğan, masa tenisi raketi tutma stiline ilişkin de... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:20+0300
2022-05-19T13:50+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
atatürk havalimanı
türkiye
istanbul
yıkım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin konuştu ve şunları ifade etti:'Masa tenisinde çok farklı stiller var'Erdoğan bir gencin, masa tenisi raketi tutuş biçimine dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:
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recep tayyip erdoğan, atatürk havalimanı, türkiye, istanbul, yıkım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak

13:20 19.05.2022 (güncellendi: 13:50 19.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluşmasında "Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak" dedi. Erdoğan, masa tenisi raketi tutma stiline ilişkin de konuştu ve " Çinlilerin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'ne ilişkin konuştu ve şunları ifade etti:

"İnşallah çok edecek. Gelip orada hafta sonlarını geçirebilecek aileler olacak. Oyun parkları, kültür merkezleri ile orası ciddi bir güç devşirecek. O bölge zaten Millet Bahçesi noktasında fakir. Bir ihtimal Atatürk Havalimanı'ndaki pistler kalacak. Ama pistlerin dışındaki yeşil alanları çok daha farklı yeşil alan haline getireceğiz. 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız

'Masa tenisinde çok farklı stiller var'

Erdoğan bir gencin, masa tenisi raketi tutuş biçimine dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye'nin klasik bir raket tutma tarzı var, raketin sap kısmından tutarlar. Çinlilerin ve Japonların tutuş şekli benim tuttuğum şekildir. Fena da değil, işe yarıyor. Yurttaki masa tenisinde, voleybol milli takımımızın koçu ile oynadık. O klasiği kullanıyordu, ben ise raketi avcuma alarak kullanıyordum. 'Sen iyi oynuyorsun' dedi. Stil birçok şeyi değiştirebiliyor demek ki."

Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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