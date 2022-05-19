https://tr.sputniknews.com/20220519/damattan-ve-dugun-sahiplerinden-bahsis-istediler-alamayinca-dovduler-1056505810.html
Damattan ve düğün sahiplerinden bahşiş istediler, alamayınca dövdüler
Damattan ve düğün sahiplerinden bahşiş istediler, alamayınca dövdüler
Edirne’de düğün sahibinin mahalle gençlerine bahşiş vermemesi sebebiyle çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T16:07+0300
2022-05-19T16:07+0300
2022-05-19T16:07+0300
yaşam
edirne
düğün
kavga
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Edirne’nin Menderese Alibey Mahallesi’nde gelin ve damadın düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç düğün sahibinden ‘bahşiş’ istedi. Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, “Para istediler ve ardından düğünü attılar. Her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı” ifadelerini kullandı.Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, “Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım” dedi.
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edirne, düğün, kavga
Damattan ve düğün sahiplerinden bahşiş istediler, alamayınca dövdüler
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Edirne’de düğün sahibinin mahalle gençlerine bahşiş vermemesi sebebiyle çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı.
Edirne’nin Menderese Alibey Mahallesi’nde gelin ve damadın düğün salonuna gitmek için arabaya bindiği esnada, ellerinde bıçak ve sopa bulunan bir grup genç düğün sahibinden ‘bahşiş’ istedi.
Düğün sahibinin bahşiş vermemesi üzerine çıkan kavgada düğün sahibi ve yakınlarından oluşan 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavganın yaşandığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın şüphelileri gençler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Çıkan kavgada damadın ve gelinin babasının yaralandığını söyleyen mahalle sakinleri, korku dolu anları anlatırken, “Para istediler ve ardından düğünü attılar. Her şey bir anda oldu. Sopalar, taşlar, bıçaklar, silahlar vardı” ifadelerini kullandı.
Olayda darp edilen düğün sahiplerinden biri de, “Düğüne gelip bizden para ve alkol istediler. Düğünün bitmesinin ardından vereceğimizi söyledik. Ama dövmeye başladılar. Ben de yaralandım” dedi.