https://tr.sputniknews.com/20220519/danimarka-belcika-almanya-ve-hollanda-ruzgar-enerjisi-anlasmasini-imzaladi-1056487578.html
Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda rüzgar enerjisi anlaşmasını imzaladı
Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda rüzgar enerjisi anlaşmasını imzaladı
Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda liderlerinin Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T00:13+0300
2022-05-19T00:13+0300
2022-05-19T00:13+0300
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rüzgar enerjisi
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Danimarka medyasının aktardığına göre, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladı.Anlaşmanın imzalandığı Danimarka’nın Esbjerg limanındaki toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.Anlaşmanın hedefinin 2050 yılına kadar Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi üretimini ikiye katlamak olduğu belirtiliyor. Bu sayede yaklaşık 230 milyon Avrupa hanesine elektrik sağlanabileceği ifade ediliyor.Danimarka Başbakanı Frederiksen, “Binlerce istihdam yaratacağız ve hepimiz için daha yeşil ve daha güvenli bir gelecek oluşturacağız” diye konuştu.
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enerji, rüzgar enerjisi, belçika, almanya, danimarka, hollanda
Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda rüzgar enerjisi anlaşmasını imzaladı
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Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda liderlerinin Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.
Danimarka medyasının aktardığına göre, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladı.
Anlaşmanın imzalandığı Danimarka’nın Esbjerg limanındaki toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.
Anlaşmanın hedefinin 2050 yılına kadar Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi üretimini ikiye katlamak olduğu belirtiliyor. Bu sayede yaklaşık 230 milyon Avrupa hanesine elektrik sağlanabileceği ifade ediliyor.
Danimarka Başbakanı Frederiksen, “Binlerce istihdam yaratacağız ve hepimiz için daha yeşil ve daha güvenli bir gelecek oluşturacağız” diye konuştu.