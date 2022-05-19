https://tr.sputniknews.com/20220519/danimarka-belcika-almanya-ve-hollanda-ruzgar-enerjisi-anlasmasini-imzaladi-1056487578.html

Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda rüzgar enerjisi anlaşmasını imzaladı

Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda rüzgar enerjisi anlaşmasını imzaladı

Danimarka, Belçika, Almanya ve Hollanda liderlerinin Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T00:13+0300

2022-05-19T00:13+0300

2022-05-19T00:13+0300

dünya

enerji

rüzgar enerjisi

belçika

almanya

danimarka

hollanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103085/77/1030857754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f1e4ea7b7e06663ed7b987b3c704b3b2.jpg

Danimarka medyasının aktardığına göre, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Denizi’nde rüzgar enerjisi üretimini genişletmeyi öngören anlaşmayı imzaladı.Anlaşmanın imzalandığı Danimarka’nın Esbjerg limanındaki toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.Anlaşmanın hedefinin 2050 yılına kadar Kuzey Denizi'ndeki rüzgar enerjisi üretimini ikiye katlamak olduğu belirtiliyor. Bu sayede yaklaşık 230 milyon Avrupa hanesine elektrik sağlanabileceği ifade ediliyor.Danimarka Başbakanı Frederiksen, “Binlerce istihdam yaratacağız ve hepimiz için daha yeşil ve daha güvenli bir gelecek oluşturacağız” diye konuştu.

belçika

almanya

danimarka

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

enerji, rüzgar enerjisi, belçika, almanya, danimarka, hollanda