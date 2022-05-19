https://tr.sputniknews.com/20220519/disisleri-bakani-cavusoglu-macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ile-bir-araya-geldi-1056517348.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T21:57+0300

2022-05-19T21:57+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

macaristan

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, forumda yaptığı konuşmanın ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “New York Temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji işbirliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık” dedi.

türkiye

macaristan

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mevlüt çavuşoğlu, macaristan, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi