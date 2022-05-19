https://tr.sputniknews.com/20220519/disisleri-bakani-cavusoglu-macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ile-bir-araya-geldi-1056517348.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T21:57+0300
2022-05-19T21:57+0300
2022-05-19T22:04+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
macaristan
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, forumda yaptığı konuşmanın ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “New York Temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji işbirliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık” dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mevlüt çavuşoğlu, macaristan, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi
21:57 19.05.2022 (güncellendi: 22:04 19.05.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, forumda yaptığı konuşmanın ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “New York Temaslarımıza Macaristan Dışişleri Bakanıyla devam ettik. Enerji işbirliğimizi ve NATO genişlemesini ele aldık” dedi.