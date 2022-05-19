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https://tr.sputniknews.com/20220519/disisleri-bakanligi-pontus-iddialarinin-yil-donumu-bahanesiyle-yapilan-aciklamalari-reddediyoruz-1056495689.html
Dışişleri Bakanlığı: Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan açıklamaları reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan açıklamaları reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:32+0300
2022-05-19T12:22+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
pontus
açıklama
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Bakanlık tarafından Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadesine yer verildi.Yunan makamlarının "tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını" ısrarla sürdürdüğünün görülmesinin üzücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının "barış ve istikrara hizmet etmeyeceğinin açık olduğu" vurgulanarak, şunlar belirtildi:"Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır."Öte yandan açıklamada, Yunanistan, gerçekleri çarpıtmak yerine iş birliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet edildi.
türkiye
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dışişleri bakanlığı, pontus, açıklama

Dışişleri Bakanlığı: Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan açıklamaları reddediyoruz

11:32 19.05.2022 (güncellendi: 12:22 19.05.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Yunanistan makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakanlık tarafından Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan resmi makamları tarafından mesnetsiz 'Pontus' iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz." ifadesine yer verildi.
Yunan makamlarının "tarihi akıldışı bir şekilde çarpıtma çabalarını" ısrarla sürdürdüğünün görülmesinin üzücü olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye karşıtı lobilerin bu çarpık iddiaları üçüncü ülkelerde gündeme taşıyarak kamuoyunu aldatmaya yönelik çabalarını da kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, tarihten husumet çıkartmaya ve genç nesilleri yanlış bir mecrada yönlendirmeye çalışanların bu çabalarının "barış ve istikrara hizmet etmeyeceğinin açık olduğu" vurgulanarak, şunlar belirtildi:
"Gerçekle bağdaşmayan yapay tarih anlatımlarından medet ummak yerine, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimi sırasında işlediği ve Müttefik Devletleri Tahkikat Komisyonu raporunda yer aldığı gibi Lozan Barış Antlaşması'yla tespit edilmiş insanlık suçlarıyla yüzleşmesi daha makul bir tercih olacaktır. Keza bu iddiaları ileri sürenlerin, 1821 Tripoliçe katliamı dahil, başta Türkler olmak üzere diğer dini veya etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını ve mezalimi hatırlamalarında da yarar olacaktır."
Öte yandan açıklamada, Yunanistan, gerçekleri çarpıtmak yerine iş birliği temelinde barış, istikrar ve müreffeh bir gelecek için birlikte çaba sarf etmeye davet edildi.
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