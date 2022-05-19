Dört temel iklim değişikliği göstergesi 2021'de rekor kırdı

© DHA Sera gazı konsantrasyonlarının oluşmasındaki en büyük etken olan karbon dioksit ölçümlerinin yer aldığı raporda, Hawaii'de Nisan 2021 aylık ortalama karbondioksitin atmosferde milyonda 419.05 parçaya (ppm) ulaştığı ifade edildi. Okyanusun üstten 2000 metre derinliğe kadar 2021'de ısınmaya devam ettiği ve gelecekte de ısınmaya devam etmesi beklendiği belirtilerek bu değişimin bin yıl içinde tersine çevrilemeyeceği vurgulandı. Raporda “Tüm veri setleri, okyanus ısınma oranlarının son yirmi yılda özellikle güçlü bir artış gösterdiği konusunda hemfikirdir. Sıcaklık her zamankinden daha derin seviyelere nüfuz ediyor” denildi.