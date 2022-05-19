Dünyada tünel içinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon'da açıldı: İlgi odağı bordo-mavi balıklar oldu

© İHA Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum'un dünyada bir ilk olduğunu ve bir örneği olmadığını belirterek “Şehrimize artı değer katmak için hazırlamış olduğumuz ve dünyada ilk kez tünelin içerisinde bir tünel akvaryum projesini hayata geçirmenin şehrimize kazandırmanın, gururu ile hepinizi saygılarımla sevgilerimle selamlıyorum. Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarını buradaki bütün ziyaretçilerimiz ,hemşerilerimiz, turistlerimiz gezecek görecek. Burada diğer akvaryumlarda olmayıpta bu akvaryumda olan istisnayı bir tür var o da bordo mavi balıklar” dedi.