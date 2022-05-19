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Dünyada tünel içinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon'da açıldı: İlgi odağı bordo-mavi balıklar oldu
Dünyada tünel içinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon'da açıldı: İlgi odağı bordo-mavi balıklar oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki vadi arasında bir tünel içerisinde inşa edilen ve ismini de buradan alan 'Tünel Akvaryum' bugün törenle hizmete girdi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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trabzon, фото, balık, abdullah avcı, akvaryum

Dünyada tünel içinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon'da açıldı: İlgi odağı bordo-mavi balıklar oldu

16:40 19.05.2022 (güncellendi: 16:54 19.05.2022)
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki vadi arasında bir tünel içerisinde inşa edilen ve ismini de buradan alan 'Tünel Akvaryum' bugün törenle hizmete girdi.
© İHATünel Akvaryum'da en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar çekerken, akvaryum Pirana’dan Köpek Balığı'na kadar onlarca balık türüne ev sahipliği yapıyor.
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon’da açıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Tünel Akvaryum'da en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar çekerken, akvaryum Pirana’dan Köpek Balığı'na kadar onlarca balık türüne ev sahipliği yapıyor.
© İHATrabzon’da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hizmete giren 'Tünel Akvaryum' un açılışı bugün yapıldı. Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve çok sayıda davetli katıldı.
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon’da açıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Trabzon’da su altındaki canlıların tanıtılması ve bölge turizminde alternatif oluşturulması amacıyla tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında hizmete giren 'Tünel Akvaryum' un açılışı bugün yapıldı. Açılışa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve çok sayıda davetli katıldı.
© İHAAçılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum'un dünyada bir ilk olduğunu ve bir örneği olmadığını belirterek “Şehrimize artı değer katmak için hazırlamış olduğumuz ve dünyada ilk kez tünelin içerisinde bir tünel akvaryum projesini hayata geçirmenin şehrimize kazandırmanın, gururu ile hepinizi saygılarımla sevgilerimle selamlıyorum. Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarını buradaki bütün ziyaretçilerimiz ,hemşerilerimiz, turistlerimiz gezecek görecek. Burada diğer akvaryumlarda olmayıpta bu akvaryumda olan istisnayı bir tür var o da bordo mavi balıklar” dedi.
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon’da açıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Açılışta konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tünel Akvaryum'un dünyada bir ilk olduğunu ve bir örneği olmadığını belirterek “Şehrimize artı değer katmak için hazırlamış olduğumuz ve dünyada ilk kez tünelin içerisinde bir tünel akvaryum projesini hayata geçirmenin şehrimize kazandırmanın, gururu ile hepinizi saygılarımla sevgilerimle selamlıyorum. Tatlı su, tuzlu su ve okyanus canlılarını buradaki bütün ziyaretçilerimiz ,hemşerilerimiz, turistlerimiz gezecek görecek. Burada diğer akvaryumlarda olmayıpta bu akvaryumda olan istisnayı bir tür var o da bordo mavi balıklar” dedi.
© İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya konuşmasında böyle eserlerin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Böyle eserler kazandırmak son derece önemli onlara katkı sağlamak için buradayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var bence bu enerjiyi bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım” diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya konuşmasında böyle eserlerin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Böyle eserler kazandırmak son derece önemli onlara katkı sağlamak için buradayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var bence bu enerjiyi bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya konuşmasında böyle eserlerin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek “Böyle eserler kazandırmak son derece önemli onlara katkı sağlamak için buradayız. Bu şehrin büyük bir enerjisi var bence bu enerjiyi bu yüksek enerjiyi olumlu anlamda kullanalım” diye konuştu.

© İHAKonuşmaların ardından Tünel Akvaryum gezilirken, en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar gördü.
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon’da açıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Konuşmaların ardından Tünel Akvaryum gezilirken, en çok ilgiyi bordo mavi renkli balıklar gördü.
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