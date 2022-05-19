https://tr.sputniknews.com/20220519/elektrikli-scooter-seyir-halindeyken-bir-anda-alev-aldi-1056491888.html

Elektrikli scooter seyir halindeyken alev aldı

Elektrikli scooter seyir halindeyken alev aldı

İstanbul’da bir parkta bulunan elektrikli scooter, bir anda alev alarak yanmaya başladı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T09:33+0300

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türkiye

scooter

patlama

bahçeşehir

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Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Cihazın batarya kısmında ise aralıklarla patlamalar yaşandığı görüldü.

türkiye

bahçeşehir

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scooter, patlama, bahçeşehir