https://tr.sputniknews.com/20220519/elektrikli-scooter-seyir-halindeyken-bir-anda-alev-aldi-1056491888.html
Elektrikli scooter seyir halindeyken alev aldı
Elektrikli scooter seyir halindeyken alev aldı
İstanbul’da bir parkta bulunan elektrikli scooter, bir anda alev alarak yanmaya başladı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T09:33+0300
2022-05-19T09:33+0300
2022-05-19T09:39+0300
türkiye
scooter
patlama
bahçeşehir
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Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Cihazın batarya kısmında ise aralıklarla patlamalar yaşandığı görüldü.
türkiye
bahçeşehir
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scooter, patlama, bahçeşehir
Elektrikli scooter seyir halindeyken alev aldı
09:33 19.05.2022 (güncellendi: 09:39 19.05.2022) Abone ol
İstanbul’da bir parkta bulunan elektrikli scooter, bir anda alev alarak yanmaya başladı.
Bahçeşehir Gölet Parkı içerisinde bulunan bir scooter seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsü scooterdan inerek uzaklaşırken, birden alev topuna dönen scooterda meydana gelen patlamalar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Cihazın batarya kısmında ise aralıklarla patlamalar yaşandığı görüldü.