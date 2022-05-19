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Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı
Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı diledi. Erdoğan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:50+0300
2022-05-19T17:52+0300
politika
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ntv
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Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ntv-spikeri-ozlem-sarikaya-yurt-hayatini-kaybetti-1056455595.html
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emine erdoğan, ntv, özlem sarıkaya

Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı

17:50 19.05.2022 (güncellendi: 17:52 19.05.2022)
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı diledi. Erdoğan, "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.
Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.
Özlem Sarıkaya Yurt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
TÜRKİYE
NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
17 Mayıs, 21:39
NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
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