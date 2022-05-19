https://tr.sputniknews.com/20220519/emine-erdogandan-ozlem-sarikaya-yurteri-icin-taziye-mesaji-1056510656.html

Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı

Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı diledi. Erdoğan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T17:50+0300

2022-05-19T17:50+0300

2022-05-19T17:52+0300

politika

emine erdoğan

ntv

özlem sarıkaya

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Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

https://tr.sputniknews.com/20220517/ntv-spikeri-ozlem-sarikaya-yurt-hayatini-kaybetti-1056455595.html

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emine erdoğan, ntv, özlem sarıkaya