https://tr.sputniknews.com/20220519/emine-erdogandan-ozlem-sarikaya-yurteri-icin-taziye-mesaji-1056510656.html
Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı
Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı diledi. Erdoğan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:50+0300
2022-05-19T17:50+0300
2022-05-19T17:52+0300
politika
emine erdoğan
ntv
özlem sarıkaya
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Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ntv-spikeri-ozlem-sarikaya-yurt-hayatini-kaybetti-1056455595.html
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emine erdoğan, ntv, özlem sarıkaya
Emine Erdoğan'dan Özlem Sarıkaya için taziye mesajı
17:50 19.05.2022 (güncellendi: 17:52 19.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'yi arayarak Özlem Sarıkaya Yurt için başsağlığı diledi. Erdoğan, "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.
Emine Erdoğan, telefon görüşmesinde, Özlem Sarıkaya Yurt'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Kendisini severek takip ediyordum, ailemden birinin kaybı gibi hissettim" dedi, tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilediğini söyledi.
NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri de, tüm çalışma arkadaşları ve ailesi adına Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.