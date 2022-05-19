https://tr.sputniknews.com/20220519/endonezya-palm-yagi-ihracati-yasagini-kaldiriyor-1056502072.html
Endonezya, palm yağı ihracatı yasağını kaldırıyor
Endonezya, palm yağı ihracatı yasağını kaldırıyor
Endonezya, palm yağı ihracatına getirilen yasağı 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kaldıracak. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T14:26+0300
2022-05-19T14:26+0300
2022-05-19T14:27+0300
dünya
endonezya
yağ
ihracat
yasak
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin yemeklik yağ tedarik durumundaki iyileşmelerin ardından palm yağı ihracat yasağını 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kaldıracağını söyledi.Widodo, hükümetin palmiye yağı endüstrisindeki 17 milyon işçinin refahını göz önünde bulundurduğunu ifade etti. Endonezya lideri, yemeklik yağ fiyatının litre başına hedeflenen rakama, yani 14 bin rupiye ulaşmamasına rağmen yasağı kaldırma kararının alındığını belirtti. Endonezya Palm Yağı Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl ülkenin 34.2 milyon ton palm yağı ihracatının yarısından azını rafine palmiye yağı oluşturdu.Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olmasına rağmen ülke, kötü düzenlemeler nedeniyle aylardır yemeklik yağ sıkıntısı yaşıyor. Ayrıca dünya piyasalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle ihracatın daha kârlı olduğu bu zamanlarda üreticiler, yurtiçinde satış yapmak istemiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/endonezyadan-palm-yagi-aciklamasi-sadece-yemeklik-yaga-ihracat-yasagi-getirildi--1055887499.html
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endonezya, yağ, ihracat, yasak
Endonezya, palm yağı ihracatı yasağını kaldırıyor
14:26 19.05.2022 (güncellendi: 14:27 19.05.2022) Abone ol
Endonezya, palm yağı ihracatına getirilen yasağı 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kaldıracak.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin yemeklik yağ tedarik durumundaki iyileşmelerin ardından palm yağı ihracat yasağını 23 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kaldıracağını söyledi.
Widodo, hükümetin palmiye yağı endüstrisindeki 17 milyon işçinin refahını göz önünde bulundurduğunu ifade etti.
Endonezya lideri, yemeklik yağ fiyatının litre başına hedeflenen rakama, yani 14 bin rupiye ulaşmamasına rağmen yasağı kaldırma kararının alındığını belirtti.
Endonezya Palm Yağı Derneği'nin açıkladığı rakamlara göre, geçen yıl ülkenin 34.2 milyon ton palm yağı ihracatının yarısından azını rafine palmiye yağı oluşturdu.
Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olmasına rağmen ülke, kötü düzenlemeler nedeniyle aylardır yemeklik yağ sıkıntısı yaşıyor. Ayrıca dünya piyasalarındaki yüksek fiyatlar nedeniyle ihracatın daha kârlı olduğu bu zamanlarda üreticiler, yurtiçinde satış yapmak istemiyor.