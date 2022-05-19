https://tr.sputniknews.com/20220519/erdogan-isvec-ve-finlandiya-bizdeki-teror-odaklarini-kendi-ulkelerinde-barindiranlardir-1056497393.html
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz" dedi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T12:10+0300
2022-05-19T12:10+0300
2022-05-19T12:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
rusya
ukrayna
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İsveç ve Finlandiya'nın 'terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz
12:10 19.05.2022 (güncellendi: 12:23 19.05.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz" dedi.
İsveç ve Finlandiya'nın 'terör odaklarını kendi ülkelerinde barındırdıklarını' söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke hayır derse alamazlar. İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi söyledik ve yolumuza böyle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
NATO ile ilgili adımda malum İsveç Finlandiya, bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar ve onlara PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz.
Ne Putin ile ne Zelenskiy ile bağları koparıp atmaya niyetim yok. İkisi ile de telefon diplomasimi sürdürüyorum.
Her iki tarafla değişik bağlarımız var. Önümüzdeki yıl Rusya ile Akkuyu Nükleer Santrali'ni bitirip açacağız. Bizim için ciddi bir kaynak. Şu an kullandığımız doğalgazın yüzde 50'sini Rusya'dan temin ediyoruz. Bunlar bizim için stratejik önemde münasebetler, bunları kesip atamayız. Ukrayna ile gıda alanında birçok şu anda ortaklıklarımız var. Aynı şekilde bunları da devam ettiriyoruz.