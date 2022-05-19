Erdoğan: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine 'hayır' diyeceğiz

Ne Putin ile ne Zelenskiy ile bağları koparıp atmaya niyetim yok. İkisi ile de telefon diplomasimi sürdürüyorum.

Her iki tarafla değişik bağlarımız var. Önümüzdeki yıl Rusya ile Akkuyu Nükleer Santrali'ni bitirip açacağız. Bizim için ciddi bir kaynak. Şu an kullandığımız doğalgazın yüzde 50'sini Rusya'dan temin ediyoruz. Bunlar bizim için stratejik önemde münasebetler, bunları kesip atamayız. Ukrayna ile gıda alanında birçok şu anda ortaklıklarımız var. Aynı şekilde bunları da devam ettiriyoruz.