Erdoğan'dan gençlere anlamlı mesaj: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Malazgirt'ten milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan, şehitlerimizi, gazilerimizi kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Malazgirt'ten milli mücadeleye kadar bu toprakların vatanımız olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan, şehitlerimizi, gazilerimizi kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 1922'de İzmir'de denize dökerek ordumuzu başarıya ulaştıran Mustafa Kemal'den erine kadar hepsini şükranla yad ediyorum. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşini düşmanı 1922'de İzmir'de denize dökerek ordumuzu başarıya ulaştıran Mustafa Kemal'den erine kadar hepsini şükranla yad ediyorum.

Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki: Bizim siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras da 2053 vizyonu olacaktır. Hayatını medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki:

Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla uzaklaştırmasın. Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletin adımını atmış Osman Gazi'nin, siz İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son toprak parçalarıyla birlikte yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasinin ilk bayrakları Menderes'in, çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatmaya çalışan rahmetli Özal'ın... mirasçılarısınız. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldırmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla uzaklaştırmasın. Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletin adımını atmış Osman Gazi'nin, siz İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamit'in, vatan topraklarının elde kalan son toprak parçalarıyla birlikte yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz demokrasinin ilk bayrakları Menderes'in, çünkü siz Türkiye'ye çağ atlatmaya çalışan rahmetli Özal'ın... mirasçılarısınız.

Benim olmadığım yerde kimse yoktur ruhuyla davasına çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik. Bununla birlikte ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, Türk-Kürt denilerek birbirine düşürülen gençlerimizin kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktığında karşılarında bu gençleri buldular. Benim olmadığım yerde kimse yoktur ruhuyla davasına çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik. Bununla birlikte ülkemizde her dönemde maalesef gençlerimizi birbirine düşürerek Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryolar sahnelenmiştir. Kimi zaman sağ-sol, Türk-Kürt denilerek birbirine düşürülen gençlerimizin kaybı Türkiye'nin kaybı olmuştur. 15 Temmuz'da darbeciler sokağa çıktığında karşılarında bu gençleri buldular.

Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir. Bugün de burada; azimleriyle, dirayetleriyle pek çok alanda kendisini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda, bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları branşlarla ülkemizin gururu haline geldiler. Tokyo'yu aşacak, Olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Sadece bu tablo bile gençlerimize güvenin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterlidir. Bugün de burada; azimleriyle, dirayetleriyle pek çok alanda kendisini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda, bilhassa sporcu gençlerimiz kazandıkları branşlarla ülkemizin gururu haline geldiler. Tokyo'yu aşacak, Olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz.

Paris'te, Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izni ile yola devam edeceğiz. Paris'te, Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izni ile yola devam edeceğiz.

Artık bir Teknofest gençliği yetişiyor. Gençlerimiz kimi akademik alandaki, kimi mesleğinde, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleri ile ülkemizin en büyük güç kaynağıdır. Artık bir Teknofest gençliği yetişiyor. Gençlerimiz kimi akademik alandaki, kimi mesleğinde, kimi diğer alanlardaki kabiliyetleri ile ülkemizin en büyük güç kaynağıdır.