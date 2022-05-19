Erşan Kuneri-Gibi polemiği: Algöz '2 fırın ekmek yemeliler' dedi, 'Diyete başlamalısın' yanıtı aldı
11:59 19.05.2022 (güncellendi: 12:07 19.05.2022)
© NetflixZafer Algöz, Cem Yılmaz
© Netflix
‘Erşan Kuneri’ oyuncusu Zafer Algöz, Feyyaz Yiğit’in ‘Gibi’ dizisi için, Erşan Kuneri seviyesine gelmesi için '2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerektiği' yorumunda bulundu. Eleştiri sonrası Algöz'e; Kıvanç Kılınç, Şahan Gökbakar, Aleyna Tilki ve Hacı Sabancı'dan yanıt geldi.
Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı ‘Erşan Kuneri’ dizisinin oyuncularından Zafer Algöz’ün, diziyi beğenen ve içinde ‘Gibi esintilerinin’ olduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıt gündeme oturdu.
Twitter kullanıcısının “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” ifadelerinin yer aldığı yoruma yanıt veren Algöz, "Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” dedi.
Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek😜🙏— zaferalgoz (@zaferalgoz) May 17, 2022
Algöz, yorumunun daha yapıcı olması gerektiğini düşünen bir kullanıcıya da “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” şeklinde yanıt verdi.
Algöz’ün bu sataşmasına Gibi cephesinden ilk yanıt, sevilen yapımda ‘İlkkan’ karakterine hayat veren oyuncu Kıvanç Kılınç’tan geldi. İsim vermeden Algöz’ün sözlerini eleştiren Kılınç, “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor” diye konuştu.
Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor.— Kıvanç Kılınç (@kilinckivanc) May 18, 2022
Kılınç'ın Algöz'e yanıt vermesinin ardından komedyen Şahan Gökbakar da topa girdi. Gökbakar, "Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden…" sözlerini dile getirdi.
Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden...— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 18, 2022
Aleyna Tilki, “Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yiğit’in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Zafer abime sonsuz saygı hürmet🤘🏻 onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yigit’in çok easy bi kafayla çektiği diziyle, hepimizi çooook güldürmesinin de hakkını yemeyelim :Dd— Aleyna Tilki (@aleynatilki) May 18, 2022
Ki mizah,produksiyon arttıkça artan bişey değil :D https://t.co/PvSvVG1pPz
Hacı Sabancı da “Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olacak” dedi.
Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olucak😁 https://t.co/GT1LyKvhSN— Hacı Sabancı (@hacisabanci) May 18, 2022
3 Mayıs, 13:51