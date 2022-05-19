https://tr.sputniknews.com/20220519/ersan-kuneri-gibi-polemigi-algoz-2-firin-ekmek-yemeliler-dedi-diyete-baslamalisin-yaniti-aldi-1056496652.html

Erşan Kuneri-Gibi polemiği: Algöz '2 fırın ekmek yemeliler' dedi, 'Diyete başlamalısın' yanıtı aldı

Erşan Kuneri-Gibi polemiği: Algöz '2 fırın ekmek yemeliler' dedi, 'Diyete başlamalısın' yanıtı aldı

‘Erşan Kuneri’ oyuncusu Zafer Algöz, Feyyaz Yiğit’in ‘Gibi’ dizisi için, Erşan Kuneri seviyesine gelmesi için '2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T11:59+0300

2022-05-19T11:59+0300

2022-05-19T12:07+0300

erşan kuneri

cem yılmaz

yaşam

feyyaz yiğit

eleştiri

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Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı ‘Erşan Kuneri’ dizisinin oyuncularından Zafer Algöz’ün, diziyi beğenen ve içinde ‘Gibi esintilerinin’ olduğunu söyleyen bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıt gündeme oturdu.Twitter kullanıcısının “İçinde bir tık ‘Gibi’ esintisi hissettim gibi” ifadelerinin yer aldığı yoruma yanıt veren Algöz, "Gibi’nin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek” dedi.Algöz, yorumunun daha yapıcı olması gerektiğini düşünen bir kullanıcıya da “Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki” şeklinde yanıt verdi.Algöz’ün bu sataşmasına Gibi cephesinden ilk yanıt, sevilen yapımda ‘İlkkan’ karakterine hayat veren oyuncu Kıvanç Kılınç’tan geldi. İsim vermeden Algöz’ün sözlerini eleştiren Kılınç, “Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor” diye konuştu.Kılınç'ın Algöz'e yanıt vermesinin ardından komedyen Şahan Gökbakar da topa girdi. Gökbakar, "Yaaa saçınız sakalınız ağardı, bıkmadınız aynı kısır polemiklerden…" sözlerini dile getirdi.Aleyna Tilki, “Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yiğit’in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil” ifadelerini kullandı.Hacı Sabancı da “Siz diyete başlasanız sanki daha iyi olacak” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220503/cem-yilmazin-ersan-kuneri-dizisinden-ilk-fragman-1056045909.html

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erşan kuneri, cem yılmaz, feyyaz yiğit, eleştiri