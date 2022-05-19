https://tr.sputniknews.com/20220519/esinin-siddettinden-kacip-ablasina-yerlesen-kadin-evden-atildi-1056501265.html

Eşinin şiddettinden kaçıp ablasına yerleşen kadın, evden atıldı

Eşinin şiddettinden kaçıp ablasına yerleşen kadın, evden atıldı

Mardin'de boşandığı eşinin şiddetinden kaçıp, çocuğuyla Adana'ya giden genç kadın, yanında kaldığı öz ablası tarafından evden atıldı. Hamilelik döneminde... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:17+0300

2022-05-19T14:17+0300

2022-05-19T14:17+0300

türkiye

mardin

türkiye

kadına şiddet

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Mardin'de boşandığı eşinin şiddetinden Adana'ya kaçan genç kadın, sığındığı ablası tarafından evden kovuldu.İzmir'de yaşayan G.B. (35), 2019 senesinde gezmeye gittiği Mardin'de kendisini emlakçı olarak tanıtan F.A. (28) ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, daha sonra evlilik kararı aldı. Aynı sene evlenen çiftin bu evlilikten M.A. (1,5) isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi.Hamilelik döneminde de şiddetAncak iddiaya göre, G.B., eşi F.A.'nın evlendikten sonra işsiz olduğunu öğrendi. Sürekli tartışan çiftin evliliğinde G.B., eşinden hamilelik döneminde de şiddet gördü. Genç kadın, zorlu bir doğum gerçekleştirdi ve doktorlar bir daha çocuğunun olamayacağını söyledi.F.A., oğlu dünyaya geldikten sonra eşinden boşandı. Ancak çocukları küçük olduğu için genç kadın, bir süre daha eşiyle aynı evde kaldı. Bu sırada da eşinden şiddet görmeye devam eden G.B., darp raporu alarak savcılığa başvurdu ve F.A. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.Yaşadıklarını anlatan G.B., "3 yıl önce severek evlendiğim eşim evliliğimi kâbusa, hayatımı cehenneme çevirdi. Daha yeni doğum yapmışken beni zorla boşanmaya götürdü. Sürekli şiddet gördüm ve hakarete maruz kaldım. En son da tamamen bizi terk etti, 'Al çocuğunu da git, ikiniz mezara girin' dedi" diye konuştu.'Doktor bir daha anne olamayacağımı söyledi'Hamileyken de darp edildiğini belirten G.B, "7 aylık hamileyken bayıldım ve hastaneye kaldırdılar beni. Vücuttaki kan oranım yüzde 3'e kadar düşmüştü. Bir süre hastanede kaldım ve zorlu bir de doğum gerçekleştirdim. Doktor bir daha anne olamayacağımı söyledi. Benim eşim çalışmıyordu. Gece sürekli telefonla oynar akşama kadar da yatardı. O uyurken eğer oğlum veya ben ses çıkartınca kalkıp beni döverdi" ifadelerini kullandı.Ablası da evden çıkardıG.B., yaklaşık 2 ay önce Adana'da yaşayan ablası G.S.'nin yanına geldi. Ancak iddiaya göre, abla G.S. de kardeşini bir ay önce evden kovdu. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir ev kiralayan G.B., oğluyla beraber hayata tutunmaya çalışıyor.

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mardin, türkiye, kadına şiddet