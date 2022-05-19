https://tr.sputniknews.com/20220519/icisleri-bakani-soylu-valilerle-goc-ve-metamfetamin-konularini-gorustu-1056519023.html
İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin konulu toplantı yaptı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T23:27+0300
2022-05-19T23:27+0300
2022-05-19T23:27+0300
türkiye
süleyman soylu
göç
metamfetamin
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Bakan Soylu, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) katıldı.Göç ve uyuşturucu madde metamfetamin konularının değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratları hazır bulundu.Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, göç, metamfetamin
İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin konulu toplantı yaptı.
Bakan Soylu, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) katıldı.
Göç ve uyuşturucu madde metamfetamin konularının değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratları hazır bulundu.
Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.