https://tr.sputniknews.com/20220519/icisleri-bakani-soylu-valilerle-goc-ve-metamfetamin-konularini-gorustu-1056519023.html

İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, valilerle 'göç ve metamfetamin' konularını görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle göç ve metamfetamin konulu toplantı yaptı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T23:27+0300

2022-05-19T23:27+0300

2022-05-19T23:27+0300

türkiye

süleyman soylu

göç

metamfetamin

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Bakan Soylu, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) katıldı.Göç ve uyuşturucu madde metamfetamin konularının değerlendirildiği toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in yanı sıra bakanlığın üst düzey bürokratları hazır bulundu.Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

türkiye

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süleyman soylu, göç, metamfetamin